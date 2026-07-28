Cristian Romero, zagueiro do Tottenham Hotspur, continua priorizando uma transferência para o Barcelona, após recusar dar sua confirmação para se juntar à Inter de Milão, à espera de um movimento final do clube catalão para concluir o negócio.

Isso acontece diante da continuidade do contato dos representantes do jogador argentino com a direção esportiva do Barcelona nas últimas semanas, com a convicção de que podem ocorrer movimentações de última hora no setor defensivo da equipe durante a janela de transferências.

O Barcelona coloca Romero em sua lista, mas já o informou de que não dará um passo para contratá-lo a menos que saia um dos zagueiros ou laterais presentes em seu elenco.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a Inter de Milão se reuniu com o agente de Romero no fim da semana passada e lhe apresentou uma oferta de quatro temporadas, com um salário um pouco inferior ao que ele recebe atualmente no Tottenham, mas com anos adicionais em seu contrato.

As negociações ficaram congeladas por parte do jogador, e também não se chegou a um acordo sobre o valor da transferência, depois de o clube inglês exigir 50 milhões de euros por sua venda, apesar de estar disposto a negociar.

O Tottenham pretende permitir a saída do zagueiro internacional argentino, e a probabilidade de aprovação de um empréstimo com opção de compra vem inclusive aumentando caso o jogador continue pressionando para sair.

Diante da incerteza, a Inter de Milão decidiu não esperar e, no momento, chegou a um acordo com John Stones, zagueiro do Manchester City cujo contrato com o clube está chegando ao fim.

Isso representa uma mensagem clara para Romero, já que a Inter de Milão só o contratará agora se conseguir vender Pavard durante a atual janela de transferências.

As coisas pararam por completo depois de Romero manifestar seu claro desejo de esperar o Barcelona, na sequência do interesse demonstrado por Deco em contratá-lo.

O Barcelona não descarta, no momento, realizar uma mudança no setor de trás, sobretudo porque existem atualmente duas maneiras de agir: a primeira consiste em contratar um zagueiro de alto nível caso saia um dos zagueiros ou laterais, sendo Araújo ou Koundé os mais próximos de uma saída; a segunda consiste em buscar a contratação de um jogador com potencial de evolução, preferencialmente canhoto.

O negócio de Salinas continua em cima da mesa do Barcelona, mas o clube catalão não pagará os 16 milhões de euros que o Racing pede por sua venda.

Romero se prepara para reduzir seu salário para que o Barcelona possa inscrevê-lo, e o fator tempo também pode jogar a favor do clube catalão, especialmente porque o Tottenham precisa se desfazer de alguns de seus jogadores, enquanto o zagueiro argentino deve se juntar aos treinos da equipe londrina a partir de 10 de agosto.