Roma x Real Sociedad ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9) pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Roma e Real Sociedad se enfrentam na tarde desta quinta-feira (9), em Roma, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da das oitavas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em busca de uma vaga nas quartas de final da competição, a Roma, de José Mourinho vai com o que tem de melhor para o duelo. No play-off, o time italiano venceu o RB Salzburg por 2 a 1 no agregado. Já no Campeonato Italiano, a equipe romana briga por vaga na próxima Uefa Champions League e ocupa o 4º lugar com 47 pontos.

Os visitantes espanhóis estão na quarta posição da La Liga, com 44 pontos conquistados. A Real Sociedad tenta a vitória fora de casa para tentar avançar de fase na competição continental. A equipe de San Sebastián está nas oitavas pois ficou na primeira colocação do Grupo E da Europa League, superando o Manchester United.

Escalações

Escalação provável da Roma: ​Rui Patricio; Mancini, Smalling e Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic e Spinazzola; Pellegrini, Dybala e Abraham.

Escalação provável da Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Rico; Mendez, Zubimendi e Marin; Kubo; Oyarzabal e Sorloth.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Real Sociedad

Umar Sadiq e Martin Merquelanz estão machucados.

Quando é?