Roma x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Roma e Milan fazem clássico na tarde deste sábado (29), às 13h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota na rodada passada, a Roma estacionou na quinta colocação do campeonato, com 56 pontos. O técnico José Mourinho quer uma vaga na Champions League da próxima temporada e, para isso acontecer, uma vitória neste jogo é fundamental.

Do outro lado, o Milan venceu sua última partida contra o Lecce pelo placar de 2 a 0, e está em quarto lugar, com os mesmos 56 pontos da Roma. A equipe comandada por Stefano Pioli sabe que precisa ganhar a partida para se manter no G-4.

Prováveis escalações

Roma: Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Cristante, Matic, Spinazzola, Zalewski, Pellegrini, Abraham e Dybala.

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori e Théo Hernández; Krunic e Tonali; Brahim Diaz, Bennacer e Rafael Leão; Giroud.

Desfalques

Roma

Wijnaldum e Karsdorp estão lesionados.

Milan

Ibrahimović está no departamento médico.

Quando é?