Rogério Ceni vs Corinthians: rivalidade de 29 anos é marcada por polêmicas e feito histórico

Corinthians e Rogério Ceni voltam a se enfrentar para escrever um novo capítulo em uma rivalidade que segue por anos. Relembre o retrospecto:

Rogério Ceni e voltam a se enfrentar após dois anos da última vez em que ficaram frente à frente. O duelo entre e Corinthians no próximo domingo (28), às 19h (Brasília), será o primeiro encontro de Ceni contra o alvinegro sem estar defendendo as cores do , time no qual atuou por 25 anos.

Goleiro artilheiro, Rogério virou a “vítima” favorita dos corintianos. Desde de o início da rivalidade em 1990, época na qual Ceni chegou ao São Paulo. O ex-jogador perdeu 25 partidas, empatou 21 e venceu outras 21. Histórico oposto a carreira de Ceni no clube do Morumbi com 16 títulos, em especial a conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes de 2005, além do tricampeonato do Brasileirão em 2006, 2007 e 2008.



Ao longo de mais de duas décadas no tricolor, o atual técnico do Fortaleza e o Corinthians se enfrentaram em 67 jogos, porém, o retrospecto não favorece o ex-goleiro. Durante os 25 anos de carreira profissional de Ceni, o Corinthians foi o clube que mais marcou gols no arqueiro são-paulino, 95 ao todo.

Relembre os números deste duelo que já dura mais de 29 anos:

100 vezes Rogério Ceni

Ao se tratar de Rogério Ceni vs Corinthians, o principal feito lembrado é o centésimo gol. Conhecido por ser o “goleiro artilheiro”, o treinador do Fortaleza alcançou a inédita marca na história do futebol em 27 de março de 2011, ao vazar o arqueiro corintiano da época, Júlio César.



Na Arena Barueri, pela 16ª rodada do , o gol 100 de Rogério na vitória são-paulina por 2 a 1, ainda contribuiu para o clube encerrar o jejum de quatro anos sem vencer o Majestoso. Na ocasião, o São Paulo assumiu a vice-liderança do ultrapassando justamente o Corinthians.

Ao todo, Ceni marcou 131 gols com o São Paulo, três em cima do Corinthians. Ainda assim, o goleiro sofreu 95 gols do adversário, que se tornou o clube que mais marcou gols no ex-atleta.

Corinthians goleia e Ceni falha

A temporada de 2011 não ficou marcada somente por conta do 100º gol, era a vez do Corinthians revidar. O time de Itaquera goleou o São Paulo por 5 a 0 com gols de Liedson (3), Danilo e Jorge Henrique que “lavaram a alma” dos torcedores alvinegros, no estádio do Pacaembu, após três meses do goleiro alcançar a marca histórica.

Rogério Ceni foi o destaque negativo de uma das maiores derrotas são-paulina para o rival ao falhar no quinto e último gol. Em chute de Jorge Henrique sem grande perigo a meta tricolor, o ex-arqueiro não conseguiu segurar a bola e falhou.

Na época, foi a maior vitória do Corinthians sobre o São Paulo na história do Brasileirão, igualando a marca de 1996. Feito já ultrapassado após a goleada de 6 a 1, em 2015, durante a campanha do título do timão no Brasileirão, na Arena Corinthians. Nesta ocasião, Rogério não estava em campo poís se recuperava de uma lesão.

Embates na Libertadores 2015

Dentre os 29 anos desta rivalidade, um dos principais capítulos ocorreu em 2015, na Libertadores da América. Era a primeira vez na qual Corinthians e Rogério Ceni se enfrentavam pelo maior torneio do Continente Sul-Americano.

Rogério junto ao São Paulo tinha conquistado a vaga à fase de grupos após se classificar em 2° lugar no Brasileirão 2014. O Corinthians, vale lembrar, venceu o , na pré-Libertadores e caiu no Grupo 2, ao lado do rival paulista.

A bola rolou para o primeiro jogo na Arena Corinthians. O São Paulo pouco conseguiu fazer em campo, e na pequena área Rogério acompanhou o domínio corintiano que resultou na vitória do time mandante por 2 a 0, com gols de Elias e Jadson.

O segundo capítulo seria o inverso. No Morumbi, em jogo tenso, com três expulsões, o tricolor venceu o timão e ambos avançaram às oitavas de final. Desta vez, foi o Corinthians quem assistiu a equipe de Ceni dominar em campo e sair com a vitória. O São Paulo que se classificou em segundo com 12 pontos quebrou a invencibilidade do alvinegro no ano e ainda igualou em 1 a 1 os confrontos da Libertadores.

Na época, o Corinthians, líder do grupo com 13 pontos, enfrentou o Guaraní, do e Ceni, que estava na última Libertadores da carreira como jogador, encarou o . Ambos paulistas caíram nas oitavas da Libertadores 2015.

Polêmicas

A Libertadores 2015 não rendeu apenas jogos entre ambas partes. Em situação complicada no torneio, o São Paulo não tinha as mesmas atuações do Corinthians que seguia invicto. O time do Morumbi viu a classificação às oitavas ser ameaçada pelo San Lozenro, da , e precisava contar com a ajuda do rival para tentar brigar por uma vaga à próxima fase após ter vencido o Danúbio, por 2 a 1.

Com a vitória, o São Paulo alcançou os nove pontos e a segunda posição no Grupo 2, porém teria que aguardar o embate entre Corinthians e para saber se continuaria em segundo. Caso o time argentino ganhasse, Ceni seria ultrapassado e ficaria de fora da zona de classificação às oitavas de final.

O goleiro, no entanto, não exitou ao ser questionado em entrevista depois do jogo, no qual falhou no único gol do time uruguaio, se torceria para o Corinthians vencer e facilitar a vida do São Paulo: “Não! Jamais torcer para o Corinthians!”

A frase de Ceni fez os torcedores corintianos celebrarem a respeito da ocasião já que, claramente, a vitória do clube de Itaquera era fundamental para o Rogério e o São Paulo na competição.

"Não tem estádio"

Outra declaração de Ceni envolvendo o Corinthians gerou polêmica. Em 2005, ambos se enfrentaram no Estádio do Morumbi e o ex-goleiro ironizou o Corinthians após o empate por 1 a 1, ao afirmar que o time não tinha estádio. Vale lembrar que na época, o timão disputava partidas com público superior a 50 mil no estádio do São Paulo, uma vez que a Arena não existia e a capacidade do Pacaembu era de 40 mil.

"Eles têm que gritar aqui [Morumbi] mesmo porque não têm estádio”, disse Ceni em resposta aos gritos de “é campeão” dos corintianos no estádio do tricolor. O empate deixou o time do Parque São Jorge com vantagem de sete pontos sobre o vice-líder da competição, o . Rodadas seguintes, o Corinthians foi Campeão Brasileiro com 81 pontos.

Ceni implora ao juiz e Corinthians vibra

Em 2013 ocorreu uma das cenas mais emblemáticas da rivalidade Ceni vs Corinthians. Após recuo equivocado do zagueiro Rafael Tolói ao goleiro, Rogério precisou dividir a bola na área com Alexandre Pato, então jogador do alvinegro, que acabaram se chocando. Na época, o juiz do clássico marcou pênalti de Ceni em Pato.

Imediatamente, o goleiro que estava no chão com fortes dores, levantou para rebater a decisão do árbitro. Depois de muito conversar, desesperado e indignado com a marcação da penalidade, Rogério Ceni ajoelhou em pleno Estádio do Morumbi à frente do juiz para pedir que voltasse atrás na decisão.

A atitude do arqueiro, que recebeu cartão amarelo, não convenceu o árbitro e ainda gerou longa polêmica. De um lado, os torcedores são-paulinos não aprovaram o ato do capitão. Já os corintianos se divertiram com o desespero de um dos maiores rivais do clube.

Pato não desperdiçou a cobrança e fez gesto calando a torcida e o goleiro do São Paulo. Na ocasião, José Sanches, médico do tricolor, disse que o trauma no pé direito durante o clássico contra o Corinthians foi 'muito forte', o que resultou em uma leve contusão ao goleiro artilheiro.

Jogos mata-mata

O último jogo de mata-mata entre Corinthians e Rogério Ceni ocorreu no Campeonato Paulista de 2013, nas semifinais. Após o empate por 0 a 0 no Morumbi, a vaga só foi decidida nos pênaltis.

A série estava empatada, e como o São Paulo tinha desperdiçado o último pênalti, o Corinthians precisaria converter a cobrança com Alexandre Pato. O timão garantiu vaga à final contra o , mas antes da classificação ser confirmada um episódio peculiar ocorreu no clássico: Ceni se adiantou 2,51 metros ao defender o primeiro chute de Alexandre.

O árbitro Antonio Rogério Batista do Prado mandou a cobrança ser feita outra vez. Na segunda tentativa, Alexandre bateu no mesmo canto da primeira e garantiu o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Depois do feito, Rogério Ceni, eliminado, foi zoado por torcedores corintianos e outros rivais.

Retrospecto como técnico

O Retrospecto de Rogério Ceni na carreira de treinador contra o Corinthians não favorece o ex-jogador que em quatro jogos contra o rival, já soma uma eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista de 2017.



No primeiro ano como treinador, Ceni enfrentou o timão em quatro ocasiões com o São Paulo, foram dois empates e duas derrotas. Até o momento, Rogério não conseguiu derrotar o time de Itaquera como técnico.