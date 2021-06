Ceni não vê substituto de Gerson no elenco do Flamengo e pede contratação

Apesar de algumas opções no setor, treinador entende que características são diferentes e que equipe precisará de reforço

A saída de Gerson deixa uma lacuna no Flamengo e, mesmo com algumas opções no elenco, a diretoria busca uma reposição a pedido também de Rogério Ceni. Recentemente, o comandante elencou algumas possibilidades como a utilização de Thiago Maia, João Gomes ou até mesmo Willian Arão, mas nenhuma delas convence totalmente o treinador.

Não à toa Ceni aprovou o nome de Thiago Mendes, oferecido ao Flamengo. O grande problema, no entanto, é a questão financeira: como trouxe a Goal, o Lyon não aceita ceder o jogador por empréstimo, além disso, o salário do atleta hoje é mais que o dobro do que Gerson recebia no clube.

O Flamengo segue de olho no mercado e analisando todas as possibilidades para oferecer o tão sonhado substituto ao treinador. Nas últimas semanas, sempre que questionado sobre o assunto, Ceni fez questão de ressaltar que não há um atleta como Gerson no elenco.

"Muito importante (a volta de Thiago Maia). Não é um jogador para fazer a função do Gerson, porque ninguém joga tão bem de costas e girando como ele, é diferenciado. Mas o Thiago é um jogador que a diretoria insistiu após a lesão para ficar no Flamengo. Queria ter colocado no jogo, mas a lesão dele não é simples, é complexa", destacou o comandante após a vitória sobre o Fortaleza.

Thiago Maia se recuperou de uma grave lesão no joelho e não era relacionado para um jogo desde novembro de 2020. A comissão técnica trabalha o retorno gradual e tem planos de colocar ele em campo aos poucos. No entanto, como mesmo ressaltou Ceni, o jogador não é visto como um substituto para o "Coringa".

Outra opção colocada na mesa pela torcida é o retorno de Arão ao meio-campo. Caso isso acontecesse, Diego é quem seria adiantado para fazer a função de Gerson. É uma possibilidade que vem sendo avaliada pela comissão técnica, mas o sentimento é de que o volante já se tornou um zagueiro neste elenco.

Quem desponta para assumir a posição, pelo menos por enquanto, é João Gomes. O garoto, mesmo não sendo considerado por Ceni a opção ideal, é muito bem avaliado internamente.

"Quem enche meus olhos é o João Gomes. Cada treino, cada jogo, deixa a vida e faz que seja mais fácil trabalhar. Muito humilde", disse o treinador em entrevista recente.

Já sem Gerson, o Flamengo volta a campo no domingo (27), diante do Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro soma 9 pontos na competição, com dois jogos a menos que o líder Red Bull Bragantino, que soma 14.