Flamengo: recuperado de grave lesão, Thiago Maia está de volta

Quase sete meses após cirurgia, volante será relacionado contra o Fortaleza e poderá atuar por alguns minutos

Se Gerson se despede do Flamengo nesta quarta-feira (23), diante do Fortaleza, o jogo também marcará um reencontro importante. Depois de quase sete meses, Thiago Maia voltará a ser relacionado para uma partida de futebol. O volante, que se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo, inicia agora um processo para, em breve, brigar por uma vaga como titular da equipe.

Completamente recuperado da lesão, Thiago Maia está à disposição de Rogério Ceni e pode até ser utilizado por alguns minutos. A ideia do Flamengo é fazer essa volta gradativa, avaliando a resposta do atleta depois de cada jogo, como o recondicionamento físicio e o técnico. Tudo bem controlado pela comissão técnica.

Na última segunda-feira, Thiago Maia participou durante 45 minutos do treino coletivo, o que confirmou o seu retorno nesta quarta.

O volante chegou a brincar nas redes sociais sobre a sua participação diante do Fortaleza. A previsão inicial para o retorno do jogador era de oito a dez meses, o que mostra o quanto a recuperação foi acima da média.

PEDRO TAMBÉM ESTÁ DE VOLTA

Além de Thiago Maia, o Flamengo terá o retorno de Pedro entre os relacionados da equipe. O atacante se recuperou da Covid-19 e está à disposição de Ceni. Nesta terça, o vice-presidente de futebol do clube voltou a falar sobre a não liberação do atleta para disputar os Jogos Olímpicos.

"Compreendo que o Pedro foi convocado e eles têm que compreender que ele não será liberado. O Flamengo contrata um jogador de 13 milhões de euros e não vai poder contar com ele quando precisa? Não tem sentido".