Gerson e Flamengo: gols, títulos e outros números da parceria de sucesso

O meio-campista já acertou sua ida para o Olympique de Marseille, mas já conseguiu entrar na história do Rubro-Negro

Foi intenso enquanto durou. E vitorioso. Já está na história. Mas Gerson vai deixar o Flamengo após duas temporadas e meia – campanhas marcadas por um desempenho com alto rendimento regular. O meio-campista foi negociado com o Olympique de Marseille, equipe francesa treinada por Jorge Sampaoli, que pagou cerca de 25 milhões de euros pelos serviços do atleta.

Gerson é esperado na França para a próxima temporada europeia, que só vai acontecer após o término de competições como Copa América, Eurocopa e Olimpíadas. Ou seja: já tem despedida marcada, embora ainda tenha jogos a disputar com a camisa 8 rubro-negra. Aos 24 anos, Gerson deixará o Fla com títulos históricos e reconhecimento pelos serviços prestados.

Confira, abaixo, as principais estatísticas e títulos de Gerson pelo Flamengo

Títulos conquistados

Em três temporadas e meia, Gerson ajudou o Rubro-Negro a conquistar cinco títulos de campeonatos. Foram dois Cariocas (2020, 2021), dois Brasileiros (2020, 2021) e uma Libertadores (2019).

Além disso, Gerson levantou outras taças – sejam elas no formato de supercopas ou de turno. Foram dois troféus de Supercopa do Brasil (2020, 2021), uma Recopa Sul-Americana e duas Taças Guanabara (2020, 2021).

Ou seja, em sua passagem pelo Flamengo Gerson levantou um total de 10 troféus.

Gols e assistências de Gerson pelo Flamengo

Em um total de 107 jogos – sendo o último deles, até aqui, contra o Coritiba, no Maracanã, pela Copa do Brasil – Gerson marcou sete gols e deu um total de 12 assistências. Confira abaixo como estas participações foram divididas.

TORNEIO PARTIDAS GOLS ASSISTÊNCIAS Brasileirão 63 3 6 CONMEBOL Libertadores 18 0 3 Campeonato Carioca 16 2 2 Copa do Brasil 4 0 1 Recopa Sul-Americana 2 2 0 Mundial de Clubes da Fifa 2 0 0 Supercopa do Brasil 2 0 0 Total 107 7 12

Prêmios individuais

Além dos gols e títulos conquistados ao lado de seus companheiros de time e torcida rubro-negra, Gerson também chamou para si holofotes. E ganhou alguns prêmios de caráter individual. Foram eles: