Fortaleza apresenta uniforme "Les Bleus": preço, onde comprar e porquê da inspiração na França

Time já estreia novo uniforme contra o Palmeiras, neste domingo (18)

Em comemoração aos 102 anos, o voltou às suas origens ao lançar um terceiro uniforme, comemorativo, que será utlizado na noite deste domingo (18), contra o Palmeiras , às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O novo uniforme tem dois modelos, o de linha, que segue o padrão atual da seleção francesa, e a versão goleiro. Confira os detalhes!

Mais artigos abaixo

QUAL É O VALOR?

Linha

Masculino - R$ 249,90

Feminino - R$ 239,90

Kit infantil - R$ 239,90

Goleiro

Masculino - R$ 239,90

Feminino - R$ 229,90

Juvenil - R$ 229,90

Kit infantil - R$ 239,90

ONDE COMPRAR?

As camisas de linha e de goleiro estão disponíveis para compra nas lojas oficiais do clube nos modelos masculino, feminino e infantil, e no site oficial do clube .

Crescer, conquistar e jamais esquecer nossas origens. 102 anos de uma história cada vez mais conhecida, admirada e vitoriosa.



Chegou o Les Bleus, o novo terceiro uniforme do Fortaleza Esporte Clube. Já disponível no site e em todas as lojas oficiais Leão 1918. pic.twitter.com/HAb5F4bMgo — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 18, 2020

INSPIRAÇÃO FRANCESA

O Fortaleza se inspirou na seleção francesa para desenvolver o terceiro uniforme. As camisas azuis, os shorts brancos e os meiões vermelhos foram escolhidos em alusão ao fundador do clube, Alcides .

Mais times

Já a versão do goleiro é uma homenagem a Felipe Alves, mais conhecida pela torcida como "Ice Man" ("Homem de Gelo").