Rogério Ceni busca apoio de Diego e Filipe Luís para facilitar adaptação no Flamengo

Treinador também deixa claro que os campeões terão respaldo e fala sobre ideias de jogo com Gabigol

Ainda sem muito tempo para trabalhar, Rogério Ceni tem buscado informações sobre todas as alas que envolvem o Centro de Treinamento do e encontrado, na conversa, uma arma para os ajustes necessários nos jogos.

Conhecedor do futebol brasileiro e dos prós e contras de ter um elenco recheado de estrelas, Rogério Ceni fez questão de buscar bom entendimento com os líderes do elenco, dando a eles a oportunidade de participar deste processo de início de trabalho.

O treinador buscou apoio em Filipe Luís e Diego Ribas. Ceni conversou em particular com a dupla, que tem forte impacto dentro do grupo do Flamengo, mostrou sua vontade de trabalhar, como gosta que as coisas sejam feitas, mas deixou o espaço aberto para sugestões.

O primeiro objetivo do treinador é deixar o grupo confortável dentro de campo, visando aquilo que eles acreditam ser o melhor para executar. Além disso, Ceni também deu "afago" aos campeões, mostrando que eles terão participação em seu trabalho.

Parceria com Gabigol

Uma das preocupações da diretoria era a ideia de mostrar aos torcedores que Rogério Ceni não tem qualquer tipo de problema com Gabigol. Logo no primeiro dia, isso foi feito, diante das câmeras e de forma proposital, muitos registros do abraço do camisa 9 ao novo comandante.

Em 2014, quando Ceni defendia o São Paulo e Gabigol o Santos, a dupla trocou farpas que se estenderam e renderam muitas discussões em programas de televisão. Ao chegar no Flamengo, o técnico fez questão mostrar a Gabigol que ele será um de seus homens de confiança, abriu para ele suas ideias de jogo e o que pretendia fazer no time.

Diego Alves

Diego Alves vive um imbróglio sobre a renovação no Flamengo, mas, ao chegar no clube, Ceni fez questão de mostrar a importância do camisa número 1 na frente do presidente Rodolfo Landim. O novo treinador tem se referido a Hugo Souza como o futuro do clube, mas pediu respeito ao goleiro campeão da América.

Ele, inclusive, foi colocado em campo como titular contra o , pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do . No planejamento de Domènec, agora ex-treinador, Diego Alves só voltaria neste sábado (14) diante do , pelo Campeonato Brasileiro.