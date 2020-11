Ceni inspirou Hugo a bater faltas e elogia goleiro: 'futuro do Flamengo'

Novo treinador Rubro-Negro, Rogério destaca dupla de goleiros do Fla, mostra apoio a Diego Alves e incentiva cobranças de falta de Neneca

O goleiro Hugo Souza, de apenas 21 anos, foi uma das grandes surpresas do Flamengo na temporada. Mas além do talento debaixo das traves, o jovem também busca se especializar em cobranças de falta, inspirado em Rogério Ceni, novo treinador do Rubro-Negro. Com o ídolo ao seu lado, a promessa poderá desenvolver ainda mais seu potencial para se tornar o ‘futuro’ do clube, como já destacou o novo comandante do Fla.

Convocado para a seleção brasileira por Tite ainda em 2018, Hugo Souza é uma das maiores esperanças entre os novos goleiros do futebol nacional. Com ótimos reflexos e qualidade para sair jogando com os pés, o jovem assumiu a titularidade da equipe em 2020, na ausência de Diego Alves, e fez a torcida Rubro-Negra praticamente esquecer do arqueiro veterano.

Agora, a jovem promessa terá a seu lado Rogério Ceni, o grande goleiro artilheiro do futebol mundial, apresentado nesta terça-feira (10) como o novo treinador do Flamengo. E o curioso é que, Neneca, como o jovem também é chamado, já havia revelado que treina cobranças de falta desde as categorias de base, tendo como inspiração o ex-arqueiro e eterno ídolo do São Paulo.

“No clube, desde novo, eu brincava de bater falta, desde a base. Lá no profissional ainda não estou com essa moral toda. É um fundamento que eu gosto também. Às vezes, quando eu quero treinar e tem um goleiro mais novo que eu, eu falo que vale uma camisa. É um fundamento que eu gosto muito por ter visto o Rogério Ceni”, revelou Hugo em entrevista ao programa Seleção SporTV, no final de outubro.

O goleiro Hugo Souza tem Rogério Ceni como inspiração e desde a base do treina cobranças de falta por causa do treinador. #RN pic.twitter.com/6solcfzQa4 — Matheus Leal (@matheusleal1) November 10, 2020

Durante sua coletiva de apresentação, Rogério foi perguntado sobre o assunto e não exitou em mostrar que irá incentivar o jovem, se ele se mostrar talentoso no quesito.

“Vou estar aqui todos os dias acompanhando, se ele tiver talentos e dom pra isso eu serei a última pessoa que posso ir contra”, brincou o novo treinador do Fla.

Com Rogério Ceni, Neneca poderá evoluir em todos os quesitos, não apenas nas cobranças de falta, e se tornar de fato um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. O novo treinador do Fla reconheceu todo o potencial do jovem, mas não deixou de exaltar Diego Alves, que negocia sua renovação de contrato com o clube carioca.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

“Primeiro que o Diego Alves merece respeito. Goleiro de seleção, jogou no , fez a carreira na Europa. Tem que respeitar um profissional desse gabarito. Hugo é um garoto, mas com muito potencial. Potencial para ser o futuro do Flamengo e da seleção”, destacou o técnico.

O fato é que com Diego ou Hugo, o Flamengo estará muito bem de goleiros, ainda mais sob a supervisão de Rogério Ceni, ums dos maiores do futebol brasieiro na posição.

“Eu tive na Seleção com Diego Alves. Já enfrentei ele também. Hugo fazendo um trabalho muito bom. O Flamengo está extremamente bem servido. Vamos dar prosseguimento. O Diego tem capacidade de voltar a jogar”, completou.