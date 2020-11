Ausência de liderança de Rafinha é sentida em momento conturbado no Flamengo

Jogador era a voz ativa no vestiário e sempre conduzia os problemas; outros líderes têm perfil diferente do lateral

"Esse moleques sabem muito o quanto eu me dediquei para que o grupo seguisse fechado", dizia Rafinha em pratos na coletiva de despedida do e completou com:

"Tenho esse espírito de liderança, coloquei algumas regras que uns gostavam, outros não. Mas sempre tentei deixar o vestiário com o melhor ambiente possível. Por isso, fiz muitos churrascos. Todos têm problemas em casa, mas tentei deixar o ambiente de trabalho bem".

Se as palavras de despedida do lateral passaram despercebidas por conta da saída, que deixou muito torcedor chateado, o vestiário sentiu e sente até hoje a ausência do capitão sem a faixa, principalmente nas últimas semanas.

Em momentos de maiores turbulências, era Rafinha quem tomava a frente, conversa com os jogadores, se colocava à disposição para ser o porta voz do grupo perante a imprensa, mesmo não gostando muito de dar entrevistas e era o espírito vibrante no campo, vestiário e no dia a dia.

Além disso, era Rafinha quem fazia a ponte com Jorge Jesus e muitas vezes entrava em discussão com o treinador, coisas de momento, mas que eram necessárias. Não foi uma, nem duas vezes que o atleta levantou a voz e questionou o técnico português, sempre em prol do grupo e sempre com bom entendimento após as discussões.

Para se ter uma ideia, por vezes Jorge Jesus pedia que o time fizesse algo dentro de campo e sempre que o elenco não concordava, era Rafinha quem batia de frente com o treinador e indicava a preferência por outro caminho. Ou quando a equipe executava algo diferente do planejado dentro de campo, era ele quem explicava as mudanças de última hora.

Em campo, o Flamengo também sente a ausência de uma liderança como Rafinha, que cobrava os companheiros o tempo todo e deixava o time sempre ligado. Além disso, em momentos adversos, buscava esfriar o jogo.

Rafinha, pra mim, o capitão do Flamengo! pic.twitter.com/sI8LtMGlzS — FLANAACAO 🔴⚫️ / #RenovaDiegoAlves #FORADOMENEC (@FLANAACAO) January 4, 2020

Sem o lateral, na liderança do grupo, que é composta ainda por Diego Alves, Diego Ribas e Ribeiro, só o goleiro tem o perfil de levantar o tom da voz e chamar mais o vestiário. O arqueiro, no entanto, vive um momento de indefinição sobre o futuro, depois que o clube voltou atrás nos termos de sua renovação.

Nomes como Filipe Luís, Gerson e Arrascaeta, são lideranças técnicas, mas que não têm o mesmo perfil de Rafinha. Falam, conversam, mas estão bem longe de serem o gerente do vestiário como fazia o antigo lateral.

Se a ausência de Rafinha é sentida pela forma que liderava o vestiário, a questão técnica também vem sendo lembrada. Ainda em processo de adaptação, Maurício Isla tem sofrido na parte defensiva, principalmente quando precisa recompor, e tem deixado espaços que costumam ser explorados pelos adversários.

A goleada sofrida para o Atlético-MG foi um duro golpe para o vestiário do Flamengo, que terá pela frente o confronto importante contra o , na próxima quarta-feira (11), pela Copa do . O grupo, que se mostrou abatido, precisará encontrar forças para dar a volta por cima em três dias enquanto o clube ferve também politicamente.

No desembarque da equipe, no Rio de Janeiro, um grupo de torcedores foi ao aeroporto e tento contato com a delegação. De longe, gritaram, cobraram e jogarão até o rojão, que passou longe dos atletas e da comissão técnica.

Houve protesto também na porta do CT, direcionado ao técnico Domènec Torrent e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Uma faixa estendida por um torcedor pedia a saída do comandante em troca de voto ao dirigente, que concorre ao cargo de vereador nas eleições do Rio de Janeiro.

Torcedor coloca faixa na entrada do CT do #Flamengo pic.twitter.com/jNnuimvpRJ — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 9, 2020

DEMISSÃO DE DOMÈNEC ENTRAEM PAUTA

Antes mesmo do jogo contra o terminar, o presidente Rodolfo Landim já havia recebido inúmeros pedidos de demissão do treinador por parte de alguns grupos políticos do clube. A situação do catalão está sendo avaliada, a multa alta (cerca de R$ 2 milhões de euros) e a dificuldade para trazer um novo comandante são colocados em debate.