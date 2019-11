Rodrygo tem caminho livre no Real com críticas a Bale e Vazquez machucado

Jovem atacante terá "brecha" para tentar seguir deslanchando pelos Merengues

Rodrygo está com "pista livre" para decolar no Real Madrid. O jovem atacante vem, aos poucos, se destacando no elenco Merengue e agora conta com uma piscadela do destino para continuar sua trajetória sob o comando de Zinedine Zidane.

Aos 18 anos, Rodrygo chegou ao Santiago Bernabéu por 45 milhões de euros no meio do ano, começou jogando no time B do , mas precisou de pouco tempo para impressionar Zidane. E agora ele pode continuar buscando se firmar entre os titulares, principalmente devido a lesão de Lucas Vazquez e por mais um momento turbulento que Gareth Bale passa.

(Foto: Getty Images)

Em pouco tempo com a camisa Merengue, Rodrygo participou de quatro partidas pelo Campeonato Espanhol e marcou dois gols. Já pela , entrou em campo duas vezes e marcou três gols (todos eles contra o ).

Por outro lado, quem vai perdendo espaço dentro do elenco é Vinicius Junior, que não atua desde 19 de outubro, na derrota parao Mallorca. Então, se Zidane mantiver seu esquema tático, a estrada estará livre para Rodrygo seguir deslanchando no Real Madrid.