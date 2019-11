Acabou a paciência? O jogo que custou a titularidade de Vinicius no Real de Zidane

Atacante brasileiro está fora da lista de relacionados de Zinedine Zidane para o jogo contra a Real Sociedad. Ele sofre para recuperar espaço no time

Vinícius Júnior perdeu espaço no de Zinedine Zidane e voltou a ficar fora da lista de relacionados diante da , neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Titular no início da temporada, ele caiu de rendimento até se tornar um jogador inutilizado. A atuação no revés por 1 a 0 para o Mallorca, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, foi a que decretou a sua saída da lista de prediletos do técnico. Ele ainda disputou mais três jogos - todos como reserva -, mas não conseguiu se reerguer no Santiago Bernabéu.

O jogo que culminou na saída do brasileiro da equipe ocorreu em 19 de outubro passado. Ele ficou em campo por 81 minutos e foi substituído pelo espanhol Brahim Díaz. A mudança foi graças a um desempenho ruim. Naquele dia, ele foi quem mais chutou a gol, com três chutes. O problema é que nenhum deles foi na direção da meta rival.

Vinícius Júnior foi também quem mais errou passe em campo pelo Real Madrid. O jogador tentou 34 toques para os companheiros. No entanto, teve um 73,5% de aproveitamento. O segundo pior no quesito foi o seu substituto - Brahim Díaz. O espanhol tentou quatro passes e teve 75% de aproveitamento.

Vinícius Júnior também se tornou presa fácil para os marcadores. Em 16 duelos individuais contra adversários, ele só conseguiu vencer 37,5% delas. Jovic e Rodrygo, que tiveram 33,3% de aproveitamento em suas disputas de bola, foram piores que o brasileiro revelado pelas divisões de base do . O garoto ainda perdeu a posse de bola em 18 oportunidades. Ninguém foi pior que o jogador neste quesito pela equipe de Zinedine Zidane.

De lá para cá, o atacante virou reserva do time espanhol. Ele foi para o banco no jogo seguinte, contra o , pela UEFA , e esteve em campo por 11 minutos. No período, acabou criticado pelo jornal Marca: "sabe fazer coisas boas. mas o que ele faz mal, faz horrivelmente".

Ausente da equipe por duas rodadas, voltou a ficar entre os convocados no empate com o Real Betis e na vitória sobre o . Em ambos, teve a chance de atuar. No entanto, desde 9 de novembro, não voltou a figurar entre os relacionados da comissão técnica.