'Rival' de Rodrygo no Real Madrid sofre acidente na academia e vira desfalque

Lucas Vázquez se lesiona em atividade física e desfalca o Real Madrid na volta de La Liga. O jogador é o principal concorrente de Rodrygo no time

Lucas Vázquez sofreu uma fratura no dedão do pé esquerdo após um bizarro acidente de academia, confirmou o antes do confronto da Liga com a .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Vázquez sofreu a lesão durante uma sessão de ginástica, de acordo com relatos da selação espanhola.

O Real Madrid, que recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu neste sábado (23), não especificou um prazo para sua recuperação.

O jogador de 28 anos perdeu jogos contra o Mallorca e o em outubro devido a um problema na panturrilha e agora está pronto para outro período de recuperação.

"Após os testes realizados hoje em Lucas Vázquez pelo departamento médico do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma fratura na falange distal no hálux esquerdo", dizia um comunicado do clube.

"Sua recuperação continuará sendo avaliada".

📝 Lucas Vázquez medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 21, 2019

Vázquez fez sete jogos pela Liga nesta temporada, começando quatro vezes e marcando uma vez.

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, também está sem a dupla de atacantes Marco Asensio e James Rodriguez, que não devem voltar à ação até o começo do ano.

O francês, no entanto, tem a opção de chamar Gareth Bale de volta à sua formação inicial, após seu retorno à plena forma física durante o intervalo internacional.

Mais artigos abaixo

Bale começou as duas vitórias de qualificação para o do sobre o Azerbaijão e a Hungria, mas viu seu compromisso com a causa de Real Madrid questionado por suas comemorações depois que seu país reservou seu lugar no torneio do próximo ano.

O jogador de 30 anos foi visto segurando uma bandeira com as palavras "Gales. Golfe. Real Madrid. Nessa ordem" estampada nela após a vitória sobre a Hungria no estádio de , na terça-feira.