Rodrygo marca duas vezes no primeiro tempo e brilha pelo Real Madrid

Com dois gols em seis minutos de jogo, Rodrygo brilha em jogo da Liga dos Campeões diante de Galatasaray

E não teve pra ninguém no primeiro tempo de e na Liga dos Campeões! Com dois gols e uma assistência, o brasileiro Rodrygo foi o grande destaque da primeira etapa, conquistando vários recordes enquanto ajudava na vitória parcial de sua equipe.

Com os dois gols, Rodrygo fez o "doblete" mais rápido da história da competição continental, com seis minutos e 14 segundos. Além disso, se transformou no brasileiro mais novo a balançar as redes na Champions, batendo a marca de Dodô, lateral do (que já tem 20 anos).

Rodrygo com dois gols e uma assistência nos primeiros 45 minutos. Tá voando! E vou discordar de quem acha que Sergio Ramos deveria ter deixado o pênalti para ele. 14 minutos, todo o jogo pela frente, tem de ser o cobrador oficial... O hat-trick tem tempo pra sair ainda — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 6, 2019

Rodrygo ainda teve a chance de completar um hat-trick com menos de 15 minutos de jogo, já que o terceiro gol da equipe merengue saiu de pênalti, e a torcida no Santiago Bernabéu pedia em uníssono pela cobrança do brasileiro. No entanto, o batedor oficial Sergio Ramos acabou sendo o escolhido.