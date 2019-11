Cristiano Ronaldo busca “hat-trick especial” contra o Torino

O camisa 7 da Juventus fez dois gols nas suas primeiras aparições no Derby della Mole

e fazem, neste sábado (02), o clássico da 11ª rodada da . Clássico, mas acima de tudo um derby, já que são rivais da mesma cidade – ainda que a exceção a esta nomenclatura envolva justamente a Juve.

Para se manter na liderança, a Juventus conta com os gols de Cristiano Ronaldo, que já acumula seis gols em 11 partidas válidas por todas as competições. E o craque português não tardou a mostrar o seu poder decisivo no Derby dela Mole, como é chamado o confronto entre Juve e Torino.

Nas duas ocasiões em que enfrentou o Toro em sua primeira temporada, Cristiano fez dois gols: o primeiro na vitória por 1 a 0 em duelo válido pela 16ª rodada, e o segundo no empate por 1 a 1 no confronto do segundo turno, quando evitou uma derrota dentro de casa.

Se estufar as redes do Torino neste sábado, em jogo que terá transmissão exclusiva do DAZN, pela primeira vez em sua carreira CR7 terá feito três gols nos três primeiros derbys que entrou em campo.

Ao longo de sua carreira, Cristiano sempre fez a diferença nos jogos contra equipes da mesma cidade. A exceção foi o seu rápido período em , quando, ainda pelo , enfrentou o apenas uma vez: como era muito jovem, sequer completou os 90 minutos e não fez gol.

Contra o , no seu período pelo United, foram cinco gols em 14 jogos e a média subiu ainda mais quando, já pelo , passou a enfrentar o : anotou 25 gols em 34 partidas.