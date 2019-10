Rodrygo não esperava um início tão bom no Real Madrid: “muito rápido”

O brasileiro, revelado pelo Santos, foi titular e marcou um gol nos 5 a 0 sobre o Leganés; Vinícius Jr não foi relacionado

Titular do na goleada por 5 a 0 sobre o , nesta quarta-feira (30), pela 11ª rodada de , Rodrygo voltou a corresponder a confiança nele depositada pelo técnico Zinedine Zidane.

O brasileiro de apenas 18 anos, revelado pelo e contratado pelos Merengues por 45 milhões de euros, abriu a contagem na vitória que levou os Blancos a 21 pontos – apenas um a menos em relação ao líder , que assim como o próprio Real possui um jogo a menos, justamente o El Clásico adiado por causa do clima político na Catalunha.

Toni Kroos, Sergio Ramos, Benzema e Jovic completaram o placar nesta que foi a maior goleada do Real Madrid nesta temporada. Pela primeira vez em campo do início ao fim da partida, Rodrygo foi um dos jogadores mais celebrados após o apito final e não escondeu a surpresa pelo bom momento: em quatro partidas pelo time principal, o jovem já fez dois gols e vai demonstrando bom entendimento com os companheiros.

“A verdade é que estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo. Tudo está muito rápido, não é como eu esperava mas estou feliz”, disse ao Movistar. “Acho que o mérito é nosso, nós fizemos com que o jogo ficasse tranquilo. Era um adversário com muita qualidade”.

🎙💬 Las palabras de @RodrygoGoes nada más concluir el encuentro... ¡Así se siente el joven brasileño tras abrir el marcador! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/5Gq8M17Roo — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 30, 2019

Perguntado se prefere atuar na ponta direita ou esquerda, Rodrygo afirmou que só quer saber de entrar em campo: “Eu não tenho preferência. Hoje eu comecei pela direita e fui alternando com o Hazard. Eu vou curtir na esquerda ou na direita”.

Vinícius Júnior, de titular a não-relacionado em apenas três partidas

O Real Madrid volta a campo neste sábado (02), contra o , pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.