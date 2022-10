Em alta no Real Madrid, Rodrygo é um dos líderes em assistências no Campeonato Espanhol

Atacante lidera em passes para gol entre jogadores merengues e segue forte na briga por uma vaga entre convocados do Brasil

O brasileiro Rodrygo continua encantando os espanhóis em La Liga, o campeonato nacional espanhol, em especial com sua atuação nos 3 a 0 fora de casa diante do Elche, em jogo do dia 19 de outubro. No confronto, o atacante distribuiu duas assistências, sendo peça fundamental para o triunfo dos merengues e a manutenção da liderança na liga. Com a excelente atuação, o camisa 21 deu uma entrevista bem humorada ao DAZN após o jogo, chegando a afirmar que sua melhora de desempenho se deve à liberdade que o treinador Carlo Ancelotti lhe dá dentro de campo.

“Muito feliz por outra vitória e duas assistências. Às vezes nem sei do que estou jogando (risos). O técnico me pede para me movimentar muito, que não fique só parado na ponta. É assim que jogo melhor”, relatou o atacante.

Além de ajudar com o triunfo de forma direta, Rodrygo chegou a seu quarto passe para gols nesta edição da La Liga, atrás apenas de Dembélé, do Barcelona, no ranking. Enquanto isso, na Liga dos Campeões, o brasileiro soma apenas uma assistência, tendo ao todo cinco contribuições para gol nesta temporada pelo time espanhol, líder absoluto neste quesito no Real Madrid. Além dos passes decisivos, o camisa 21 já marcou seis gols nas 15 partidas que disputou até aqui.

Getty Images

De acordo com Carlo Ancelotti, o papel desempenhado por Rodrygo, Benzema, Valverde, Modric e outros jogadores do elenco blanco é essencial para dificultar a marcação imposta pelo time adversário, criando assim espaços que podem ser explorados pelo Real Madrid.

“A ideia era ter mobilidade. É verdade que o Benzema se move muito também. Nós ocupamos muito bem os espaços no ataque. A mobilidade cria problemas ao rival”, relatou o técnico.

Agora, o Real Madrid tem um confronto agendado contra o Girona, no domingo (30), e caso vença o jogo, a equipe que já lidera o torneio pode aumentar sua vantagem perante o segundo colocado, o Barcelona.

Vale lembrar que o Real Madrid é o único invicto até aqui no Campeonato Espanhol, ao vencer 10 dos 11 jogos disputados e empatando um. Com esse desempenho, os merengues, que também são os atuais campeões, podem repetir o feito neste ano. Considerando esses fatores, é mais que plausível que um número crescente de torcedores passe a procurar uma das plataformas de palpites listadas pelo https://sitedeapostasonline.net. Isso porque, nesses sites, o usuário além de poder arriscar alguns pitacos no Campeonato Espanhol e diversas outras competições, tem acesso a alguns facilitadores, como o bônus de boas-vindas, que lhe garante um saldo inicial extra para ele possa potencializar suas apostas e, quem sabe, maximizar suas chances de acerto.

Próximo da Copa?

(C)Getty Images

O excelente desempenho de Rodrygo nos merengues, além de agradar os torcedores do clube, também deve empolgar e muito o torcedor da seleção brasileira, já que, a cada boa atuação, o atacante aumenta suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo do Qatar.

Com essa dúvida pairando no ar, Carlo Ancelotti foi recentemente questionado se levaria o camisa 21 para o Mundial. Em um tom bem humorado, o italiano desviou um pouco do assunto e afirmou: “Eu não sou o treinador, esse não é um problema meu (risos). Tenho muito carinho pelo Tite e certamente ele acertará na decisão”.

Já Rodrygo, quando foi questionado se acredita em sua convocação para disputar a Copa do Mundo, apontou que ele tem noção de que faz um bom trabalho e que, felizmente, as coisas têm dado certo para ele por conta do seu esforço. No entanto, a concorrência para a vaga é grande e ele não pode “bobear”.

“Se um jogador está no Real Madrid e está fazendo as coisas bem, tem mais chances. Mas tenho que trabalhar porque a concorrência é muito grande e sei que se eu bobear a chance de ficar é muito grande”, disse o atacante.