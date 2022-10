Rodrygo já se vê convocado para a Copa e reclama por não ter figurinha no álbum

Após a vitória do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk, o brasileiro mostrou estar confiante para defender a seleção no Mundial do Qatar

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, concedeu entrevista para a TNT Sports, após a equipe merengue vencer o Shakthar pela Champions, e falou sobre seu momento no clube espanhol e também da seleção brasileira, já que admitiu estar se sentindo próximo da Copa do Mundo. Apesar disso, o jovem se mostrou tranquilo quanto ao assunto e focado em seguir seu trabalho na Espanha para ficar mais próximo da lista final de Tite.

"Estou me sentindo muito bem. É uma temporada muito importante para mim, a gente sabe tudo o que envolve, então estou procurando dar o meu máximo, dar a vida em todos os jogos. E graças a Deus está saindo tudo bem, podendo fazer gols e dar assistências, esse prêmio de "melhor do jogo" também serve para coroar o trabalho, então estou muito feliz. É dar continuidade porque essa temporada promete muito", comentou o Rayo sobre sua fase.

Getty Images

Além disso, o camisa 21 foi eleito o melhor jogador da partida desta quarta-feira e também foi perguntado sobre seleção brasileira e o quanto se sente dentro da lista final do Brasil, que será confirmada por Tite no dia 7 de novembro. Sobre isso, o jogador se mostrou confiante e demonstrou maturidade ao falar que está fazendo seu trabalho diariamente para confirmar a convocação.

"Um pouquinho (se sente um pouco na Copa). Sei que tenho muita possibilidade de estar, também não posso ficar sendo muito humilde, mas falo isso por causa do meu trabalho. Sei o quanto eu tenho trabalhado, me dedicado e quanto as coisas estão saindo bem. Como eu sempre falei: se um jogador está no Real Madrid e têm feito as coisas bem, fica um pouco mais fácil de estar na seleção", finalizou.

Até mesmo pela boa fase e por acreditar que estará no Catar, Rodrygo aproveitou para fazer uma reclamação. Em tom de brincadeira, ele pediu para ser incluído no álbum da Copa do Mundo. O jovem do Real Madrid não está entre as figurinhas do Brasil no livro ilustrado.

"Tinha que estar! Coloca o Rayo no álbum!”, brinca Rodrygo.

CBF

O jovem foi convocado para a penúltima lista antes da definitiva, e entrou nos dois compromissos da equipe na última Data FIFA. Agora o jogador tem ganhado espaço também jogando pelo meio, onde foi utilizado por Ancelotti, na vitória contra o Shakhtar, pela Champions League, onde fez um gol e uma assistência. O atleta vem sendo um dos principais nomes da equipe de Carlo Ancelotti em 2022/2023. Em nove partidas, o atacante anotou quatro gols e contribuiu com três assistências na temporada.