Corinthians mantém ideia da base e confia em desempenho superior a 2020 mesmo com jovens

Time vai utilizar até 50% do elenco vindo dos juniores para o próximo ano independentemente de resultados

O Corinthians não quer mais ver nomes como Everton Ribeiro, Marquinhos e Claudinho fazerem sucesso longe do Parque São Jorge . Depois de ver uma geração de atletas que contribuíram pouco com o clube tanto dentro de campo quanto na parte financeira desabrocharem nas suas carreiras, o Timão une a necessidade de economizar à ideia de dar mais espaço aos seus atletas da base.

A nova diretoria formada pelo não tão desconhecido grupo Renovação & Transparência , agora comandado por Duilio Monteiro Alves na cadeira de presidente , acredita que a molecada corintiana será essencial na hora de recuperar a saúde financeira do clube , principalmente sem o advento da bilheteria na Neo Química Arena.



A ideia é fazer com que a base ocupe de 30 a até 50% do elenco alvinegro, sendo a primeira opção de substituição na maioria dos setores da equipe. Nomes que subiram em 2020 , como Lucas Piton, Raul Gustavo, Xavier e Gabriel Pereira , já utilizados no time de cima, devem ser complementados com cerca de sete nomes atualmente entre sub-20 e sub-23.

Somada a garotada a alguns nomes que estão atualmente no departamento médico, como Léo Santos, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além de outros emprestados, como João Victor, Fessin e Marquinhos, o Timão acredita que será possível formar um grupo vencedor.

Gustavo Mantuan comemora gol contra o Vasco, no Brasileirão de 2020 / Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Para isso, ficou estabelecido que referências do elenco serão mantidas, até para ajudar nesse processo de transição. Entram nesse meio Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Gabriel e Jô, todos com bastante tempo de casa e contratos a médio e longo prazo com o clube.



Outra prioridade fica pela renovação do vínculo de Jemerson e Cazares, dois atletas que se destacaram e têm vínculo apenas até o meio deste ano. Otero, emprestado também até junho, tem a situação salarial um pouco mais complicada, mas também pode permanecer.



A avaliação final é de que um grupo com 14 a 15 atletas contratados e de grande capacidade técnica comprovada somado a outros 10 a 12 jovens da base com passagem por toda a formação tem a capacidade de brigar por títulos e ser perfeitamente saudável no presente e no futuro.