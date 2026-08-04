O espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, deixou sua posição clara depois que o Barcelona demonstrou, nas últimas horas, interesse em contratá-lo junto ao clube inglês.

Segundo o jornal espanhol "As", o Barcelona demonstrou, nas últimas horas, interesse na situação de Rodri, a quem resta apenas um ano de contrato, num momento em que vários clubes manifestaram interesse em contratá-lo, entre eles Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Rodri mantém sua posição, pois não pensa em outra opção além de assinar com o Real Madrid caso deixe o Manchester City.

O meio-campista prefere, apesar do interesse de vários clubes em contratá-lo, vestir a camisa branca. Além disso, seu desejo de voltar ao Campeonato Espanhol e à sua cidade, somado ao seu grande nível na Copa do Mundo e à aprovação de José Mourinho, levou o Real Madrid a estudar a possibilidade de contratá-lo.

O desejo do jogador parece claro, algo de que estão cientes os clubes interessados em contratá-lo, já que, apesar do interesse do Barcelona, Rodri só pensa em jogar pelo clube merengue.

Clubes como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique já haviam desistido de tentar contratá-lo, cientes do desejo do jogador de vestir a camisa branca. Já o Barcelona limitou-se a entrar em contato com o entorno do jogador, e ainda não contatou o Manchester City, de acordo com o que noticiou a rádio "Cadena SER".

A lesão de Frenkie de Jong provocou o interesse do Barcelona na situação de Rodri, mas o clube catalão passou a conhecer a prioridade do jogador.

O Barcelona tem outras necessidades no mercado de transferências, já que seu principal objetivo é fechar a contratação de Cancelo e de um atacante após a saída de Robert Lewandowski. Esse gasto, somado aos 110 milhões de euros pagos pelas contratações de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisseck, torna muito difícil pensar em desembolsar mais 75 milhões de euros para contratar o meio-campista espanhol.

O Real Madrid demonstra otimismo quanto à conclusão do negócio, mantendo, ao mesmo tempo, cautela. O clube inglês pede 75 milhões de euros para aceitar a saída do jogador, mas o clube merengue confia na possibilidade de reduzir esse valor.

Seu desejo é fechar o negócio por cerca de 60 milhões de euros, já que a chegada de Rodri estaria ligada à necessidade da saída de pelo menos um jogador, pois resta apenas uma vaga no elenco da equipe. E, com a presença de Yan Diomande e Rodri, não haverá lugar para um dos dois.