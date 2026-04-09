Rodri atrapalha os planos do Real Madrid para o verão

O Real Madrid busca reforçar seu elenco com nomes de destaque de clubes de elite durante a janela de transferências de verão, numa tentativa de recuperar o equilíbrio e a força na próxima temporada.

De acordo com o jornal britânico “Manchester Evening News”, o Real Madrid tem como alvo a contratação do espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, com o objetivo de reforçar a equipe com um jogador de meio-campo de destaque.

Parece que a negociação mais importante e ambiciosa, a contratação de Rodri, enfrenta um grande obstáculo no momento, já que o jornal esclareceu que o jogador de 29 anos não está animado para deixar o City neste verão e não demonstra qualquer entusiasmo em relação à transferência para o Real Madrid.

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O jornal destacou que a diretoria do Manchester City acredita que Rodri, cujo contrato termina no verão de 2027, está prestes a assinar um novo contrato de longo prazo com o clube inglês.

O clube inglês está muito empenhado em manter um de seus principais jogadores no meio-campo, considerando-o um pilar fundamental do qual não se pode prescindir facilmente.