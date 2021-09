Roberto Martínez, o técnico que o Barcelona quer para o lugar de Koeman

O gigante da La Liga está pronto para fazer outra mudança, mas devem esperar até a próxima data Fifa para realizar o negócio

O Barcelona está se preparando para demitir Ronald Koeman. A Goal apurou, que o holandês será dispensado de suas funções no Camp Nou. Com isso, o nome do técnico da seleção belga, Roberto Martínez, aparece como forte candidato.

O treinador tem as horas contadas na equipe espanhola e a decisão já está tomada. As especulações sobre o futuro da ex-estrela do Barça rondaram o clube ao longo de vários meses, mas agora foi tomada a decisão, principalmente com a equipe em condições financeiras para acertar a saída do treinador.

Mesmo com a decisão tomada, os gigante espanhóis esperaram agora o momento certo para fazer uma mudança, uma vez que se encontram em meio a um calendário agitado. A diretoria não espera demitir Koeman, enquanto não tiver um sucessor definido.

A diretoria do time perdeu a paciência com Koeman, com o início da temporada abaixo do esperado na La Liga e, acima de tudo, após a abordagem conservadora em relação ao jogo contra o Bayern de Munique na Champions League.

Com isso, a diretoria da equipe espanhola analisa duas opções para substituir o técnico holandês. O primeiro deles é o técnico da seleção belga, Roberto Martínez, que possui uma cláusula de liberação em seu contrato; o outro é do ídolo do clube, Xavi Hernández.

A Goal apurou, que caso Koeman realmente seja demitido, o novo treinador não servirá como uma ponte, nem figura de transição, mas sim para uma continuidade de um projeto. A diretoria espera, pelo menos, acertar com um novo treinador até a próxima data Fifa - em meados de outubro.

Roberto Martínez será treinador do Barcelona?

O treinador espanhol, Roberto Martínez, é o nome preferido de Joan Laporta, presidente do clube. O técnico, no entanto, tem um contrato em vigor com a Bélgica, mas possui uma vantagem para negociar sua saída.

A Goal conversou com fontes próximas da seleção belga, que o treinador consegue ativar uma cláusula de rescisão para deixar seu posto sempre um clube do alto escalão europeu bater em sua porta. Ou seja, se o Barcelona estiver interessado no treinador, encontrará uma porta aberta para negociar com Martínez.

Porém, Martínez tem dois desafios pela frente com a Bélgica: jogar a Liga das Nações - neste mês de outubro; e jogar a Copa do Mundo de 2022. O treinador renovou seu contrato recentemente com sua selção, mas tem essa opção de sair em seu contrato.

Martínez, que gerou uma excelente estrutura esportiva e liderou a melhor Bélgica da história em uma Copa do Mundo, tem um compromisso estável com a federação belga de jogar na Liga das Nações. A lógica, no entanto, sugere que ele vai querer liderar os belgas neste torneio.

Apesar disso, se o chamado do Barcelona ocorresse depois desse torneio, ele teria o direito, conforme estipulado no seu contrato, de poder se retirar. A consideração econômica para realizar sua saída não seria intransponível e a federação belga seria compreensível. As negociações não começaram, mas se o Barcelona quiser contratá-lo, o momento ideal seria depois da Liga das Nações.

Xavi, a segunda opção da diretoria do Barcelona

O ex-capitão do Barcelona, Xavi, continua fortemente ligado a uma volta à equipe, dessa vez como treinador. Ele nunca escondeu o fato de que gostaria dirigir o Barça em algum momento.

Ele está, no entanto, vinculado a um contrato com o Al Sadd, do Catar, e não é a primeira escolha de Joan Laporta no momento. Porém, Xavi estaria disposto a dar o "sim, que eu quero" caso ocorra uma chamado do Barcelona.

Apesar de Laporta já ter dito que ainda não o vê preparado para o cargo, o delicado momento que o clube está passando, somado ao descontentamento da torcida, fez com que Xavi voltasse a figurar na lista da diretoria.

Ele conhece a casa, é um ídolo do Barcelona e está à espera de um telefonema. O Barça, porém, está jogando suas cartas perto do peito e ganhando tempo, sem negociações abertas ainda.

O que está claro é que Koeman, que foi nomeado pelo ex-presidente Josep Maria Bartomeu, está com tempo contado e pode em breve encontrar-se no mercado para outro cargo de treinador.

Sua demissão, após as partidas de Cádiz e Levante, parece pedra cantada. O Barcelona espera o tempo passar, enquanto analisa os possíveis candidatos. A ideia é ter um novo técnico antes da data Fifa.