Barcelona tem dinheiro para demitir Koeman a qualquer momento

Dirigentes no clube estão decepcionados com o desempenho da equipe; dinheiro não é problema para demitir o treinador

A derrota do Barcelona por 3 a 0 diante do Bayern de Munique na Champions League pode ter colocado o destino de Ronald Koeman em jogo. O baixo desempenho do time é o grande ponto daqueles que apoiam a demissão do treinador no clube, que agora pode pagar a rescisão do contrato com o técnico.

A decepção com Ronald Koeman é enorme por parte dos dirigentes, até porque o treinador não foi o nome escolhido pelo atual presidente, Joan Laporta, mas sim pelo antigo, Josep Maria Batomeu.

Laporta até cogitou demitir Koeman para iniciar um novo projeto com outro treinador, porém, na epóca, o dirigente não poderia fazer tal loucura por não ter dinheiro para pagar a rescisão do contrato.

No entanto, a situação mudou. Isto porque, conforme divulgou a rádio espanhola RAC1, a equipe agora possui o dinheiro para pagar a rescisão do contrato, que gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões).

O Barcelona obteu esses valores com as vendas de: Emerson Royal, Junior Firpo, Carles Aleñá e Jean-Clair-Todibo; e empréstimos de: Antoine Griezmann, Miralem Pjanic e Francisco Trincão no começo da temporada.

O vice-presidente de econômia do clube, Eduard Romeu, disse em entrevista a RAC1, que dinheiro não seria problema pra demitir o treinador. Fonte de dentro do clube confirmaram à Goal, que existe realmente dinheiro para a demisão, embora não confirmem que o valor da multa seja de 12 milhões de euros

É verdade que o Barcelona procurava outro treinador, mas a diretoria acreditava que Koeman poderia oferecer um estilo de jogo atraente após várias reuniões. Porém, com o início da temporada abaixo do esperado e, acima de tudo, após a abordagem conservadora em relação ao jogo contra o Bayern de Munique, membros da diretoria perderam a paciência e a confiança.

Koeman, agora, não tem margem para erros. Nos próximos jogos, a diretoria estará olhando para ele com uma lupa, na esperança de uma mudança radical, embora se admita que há pouca esperança nessa mudança.

O Barcelona entra em campo contra o Granada, na próxima segunda-feira (20), às 16h (de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.