River Plate x Estudiantes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais o Campeonato Argentino

Jogo da 23ª rodada da segunda fase do Argentino será nesta quarta-feira (5); veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Monumental de Núñez, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming

Em casa, os Millonarios querem emplacar a segunda vitória consecutiva. O time está em sexto lugar, com 35 pontos.

Já o Estudiantes não vence há quatro partidas e está na 20ª posição, om 27 pontos somados.

Escalações:

Escalação do provável River Plate: Armani, Díaz, González, Martínez, Herrera, Pérez, Zuculini, Casco, Solari, Barco e Borja.

Escalação do provável Estudiantes: Andújar, Más, Noguera, Lollo, Godoy, Zuqui, Morel, Piatti, Castro, Díaz e Boselli.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - ARG