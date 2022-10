River Plate x Rosario Central: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

River já garantiu a classificação para a Libertadores 2023; veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois de anunciar a saída do técnico Marcello Gallardo após oito anos, o River Plate recebe o Rosario Central neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 26ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com quatro vitórias consecutivas no torneio nacional, o River Plate garantiu a classificação para a Libertadores 2023. Atualmente, aparece na terceira posição com 44 pontos, enquanto o Rosario Central, em 23º com 28, chega pressionado após oito empates e quatro derrotas nos últimos 12 jogos disputados.

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma 40 vitórias, contra 13 do Rosario Central, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Argentino 2021, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável RIVER PLATE: Armani; Herrera, Mammana, Pinola, Casco; Pérez; De La Cruz, Quintero, Palavecino, Borja, Barco.

Escalação do provável ROSARIO CENTRAL: Servio; Martinez, Baez, Almada, Rodriguez; Ortiz, Tanlongo, Allister, Buonanotte, Véliz, Frías.

Desfalques

River Plate

sem desfalques confirmados.

Rosario Central

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Monumental de Núñez – Buenos Aires, ARG