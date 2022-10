Os números de Marcelo Gallardo no River Plate

Em oito anos, o técnico comandou a equipe em 422 jogos, somando 226 vitórias

O técnico Marcello Gallardo anunciou que sua passagem no River Plate se encerrará em dezembro deste ano, após oito anos no comando da equipe. Ele fecha seu ciclo no River depois de um ano difícil, no qual foi rapidamente eliminado na Copa Libertadores, da Copa Argentina e praticamente não tem mais chances no Campeonato Argentino.

Nestes oito anos com Gallardo no comando, a equipe de Buenos Aires disputou 220 jogos pelo campeonato nacional, dos quais venceu 113, empatou 59 e perdeu 48. Durante o Torneio da Liga Profissional de 2021, a equipe ficou 18 partidas invicto, sequência fundamental para a conquista do título: no total, ficou sem perder da 5ª rodada contra o Godoy Cruz até a 24ª contra o Defensa y Justicia.

Ao longo dessa sequência, também construiu uma série de oito vitórias consecutivas, que foi interrompida com o empate por 1 a 1 com o Estudiantes na 19ª rodada, faltando apenas uma vitória para alcançar a melhor sequência de vitórias histórica do clube, que continuará pertencendo à equipa de Ángel Labruna que em 1975 pôs fim à seca de 18 anos sem títulos e chegou a acumular nove vitórias consecutivas.

Quanto às copas nacionais e internacionais, o treinador já comandou a equipe em 198 partidas, das quais ganhou 110, empatou 52 e perdeu 36.

Assim, no total das suas 422 partidas no River, o treinador obteve 226 vitórias, 111 empates e 85 derrotas, com um aproveitamento próximo dos 65%.