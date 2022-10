River Plate x Platense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentina

River busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Campeoanto Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O River Plate recebe o Platense nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 25ª rodada do Campeonato Argentino. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias seguidas, o River Plate, na quarta posição, soma 41 pontos, quatro a mais que o líder Boca Juniors.

Do outro lado, o Platense, sem vencer há cinco jogos (três derrotas e dois empates), aparece em 13º, com 31 pontos.

Em 32 jogos disputados entre as equipes, são 19 vitórias do River Plate, cinco vitórias do Platense, além de oito empates. No último encontro, válido pela Copa da Liga Argentina 2022, o River venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável RIVER PLATE: Armani; Herrera, Mammana, Díaz, Casco; Pérez; De La Cruz, Quintero, Palavecino, Borja, Solari.

Escalação do provável PLATENSE: Ledesma; Morgantini, González, Suso, Costa; Schor, Baldassarra, Villalba, Esquivel; Benítez, Taborda.

Desfalques

River Plate

sem desfalques confirmados.

Platense

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 12 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Monumental de Núñez – Buenos Aires, ARG