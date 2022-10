Patronato x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Jogo da 24ª rodada da segunda fase do Argentino será neste domingo (9); veja como acompanhar na TV e na internet

O River Plate visita o Patronato neste domingo (9), no estádio Presbítero Bartolomé Grella, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming

Na parte debaixo da tabela, ocupando o 13º lugar com 31 pontos, o Patronato vem de derrota na última partida e quer se recuperar na competição.

Do outro lado, o River Plate subiu para a quinta posição, com 38 pontos marcados, após golear o Estudiantes por 5 a 0 no meio da semana, engatando a segunda vitória consecutiva.

Escalações:

Escalação do provável Patronato: Altamirano, Geminiani, Guasone, Quintana, Cobos, Valdez, Leys, Giani, Medina, Herrera e Rodríguez.

Escalação do provável River Plate: Armani, Herrera, Mammana, Díaz, Casco, Pérez, Quintero, Palavecino, De la Cruz, Beltrán e Borja.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Estadio Presbítero Bartolomé Grella, Entre Rios - ARG