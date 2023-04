River Plate x Gimnasia y Esgrima ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Gimnasia y Esgrima se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 , na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Huracán por 3 a 0 na última rodada, o River Plate busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Argentino. No momento, a equipe está na liderança, com 24 pontos, enquanto o Gimnasia y Esgrima, aparece em 22º, com 11 pontos. A equipe vem de vitória sobre o Racing por 3 a 1.

Prováveis escalações

River Plate: Armani, Casco, Pírez, Díaz, Díaz, Pérez, Fernandéz, Aliendro, Paradela, Beltrán, Rondón e Barco.

Gimnasia: Durso; Schelotto, Morales, Sánchez, Colazo; Miramon, Bolívar; Steimbach, Soldano, Muro; Tarragona.

Desfalques

River Plate

Zuculini e Martínez estão lesionados.

Gimnasia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?