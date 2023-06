River Plate x Defensa y Justicia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 19ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Defensa y Justicia se enfrentam na tarde deste sábado (3), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 16h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Antes do confronto contra o Fluminense na próxima quarta-feira (7) pela Copa Libertadores, o River Plate está em busca de retomar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos na temporada. No torneio sul-americano, empatou por 1 a 1 com o Sporting Cristal, enquanto no Campeonato Argentino ficou no empate em 2 a 2 contra o Vélez. Vale ressaltar que na competição nacional, o River Plate ocupa a primeira posição de forma isolada, com 45 pontos.

Do outro lado, o Defensa y Justicia, em quinto lugar, com 30 pontos, vem de empate com o Racing por 1 a 1 na última rodada do Argentino. Na próxima terça-feira (6), o time enfrentará o Peñarol pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma cinco vitórias, contra três do Defensa y Justicia, além de cinco empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa Argentina 2022, o River venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

River Plate: Armani, Herrera, Rojas, Pírez e Casco; Aliendro, Nicolás de la Cruz; Fernández, Solari e Barco; Beltrán.

Defensa y Justicia: Unsain; SantAnna, Malatini, Cardona e Soto; Barbona e Lopez; Alanís, Castellani e Togni; Fernández.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Defensa y Justicia

L. Escalante cumprirá suspensão.

Quando é?