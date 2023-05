River Plate x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (7), pela 15ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Boca Juniors se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após a dura goleada sofrida para o Fluminense por 5 a 1 na Copa Libertadores, o River Plate volta a sua atenção para o Campeonato Argentino. Na última rodada, a equipe empatou com o Tucuman por 1 a 1, mas segue na liderança do torneio com 34 pontos.

Já o Boca Juniors chega embalado com a vitória sobre o Colo-Colo por 2 a 0 na Libertadores. Na última rodada do Argentino, a equipe bateu o Racing por 3 a 1. No momento, a equipe aparece no meio da tabela, com 18 pontos conquistados.

Em 111 jogos disputados entre as equipes, o Boca Juniors soma 42 vitórias, contra 29 do River Plate, além de 40 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino de 2022, o Boca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Rojas, Maidana, Emanuel Mammana, Gomez; Solari, Simón, Palavecino e Paradela; Borja e Rondon.

Boca Juniors: Sergio Romero, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt , Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco, Alan Varela, Cristian Medina, Pol Fernández, Luis Vázquez, Sebastián Villa.

Desfalques

River Plate

Não há desfalques confirmados.

Boca Juniors

Martín Payero foi expulso contra o Racing e cumprirá suspensão.

Quando é?