River x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Piauiense

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Retrô e Sport Recife se enfrentam na tarde deste sábado (15), na Arena Pernambuco, em Recife, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

O Retrô chega para a grande decisão depois de eliminar o Salgueiro na semifinal. Já o Sport passou pelo Petrolina e quer abrir vantagem na disputa.

"A gente deseja que tenhamos força e sejamos efetivos para que a gente dê um passo grande para conquistar nosso objetivo que é o título".

Prováveis escalações

Escalação do Retrô: Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e João Victor; Ratinho, Jonas e Luisinho; Radsley, Giva e Fernandinho.

Escalação do Sport Recife: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love..

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Não há desfalques confirmados.

Quando é?