Rivalidade antiga! Messi se irrita com Sergio Ramos por entrada no treino do PSG

Ex-adversários do El Clasico, jogadores do PSG protagonizaram climão no Japão

Lionel Messi e Sergio Ramos podem até ser companheiros de Paris Saint-Germain, mas os anos de rivalidade que viveram na Espanha não são apagados tão facilmente. E, nesta semana, a inimizade deles deu um alô no treino, quando o zagueiro deu uma entrada no argentino, gerando uma irritação do camisa 10.

Durante mais de 15 anos Messi e Sergio Ramos estiveram de lados opostos de uma das maiores rivalidades do futebol mundial: o argentino brilhava com a camisa do Barcelona, enquanto o zagueiro era um dos principais jogadores do Real Madrid. Desde 2021, porém, os dois são companheiros no PSG - e muitos se perguntaram como e se isso iria funcionar.

Nesta semana, porém, eles tiveram um lampejo de rivalidade durante um treino da equipe francesa no Japão, às vésperas de um amistoso contra o Gamba Osaka, que terminou em 6 a 2 para o PSG. Na ocasião, Messi e Ramos tiveram um pequeno desentendimento em campo.

Em uma das atividades do elenco, um jogo em campo reduzido, Sergio Ramos levou um drible de Messi e acabou dando uma pegada um pouco mais forte em seu companheiro. Depois de seguir a jogada - e fazer o gol -, o argentino voltou olhando feio e encarando em direção ao zagueiro, claramente descontente com a disputa anterior. O camisa 4 até tentou amenizar o clima, mas o atacante seguiu bravo. Veja o vídeo abaixo.