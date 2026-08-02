Rival espanhol ameaça a transferência de Ounahi para o Barcelona

O marroquino Azzedine Ounahi voltou aos planos do Barcelona, diante da possibilidade de Frenkie de Jong ficar afastado por vários meses em razão da lesão, além da possível saída de Marc Casadó durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona estuda todos os cenários, já que o clube possui uma lista de jogadores candidatos a se juntar ao Barça em diferentes posições, prevenindo-se contra qualquer imprevisto.

A lesão de Frenkie de Jong, que pode afastá-lo dos gramados por vários meses, pode levar o Barcelona a buscar no Spotify Camp Nou uma contratação de baixo custo para a posição de meio-campista.

Além disso, a possibilidade de saída de Marc Casadó durante a atual janela de transferências aumentaria a necessidade de reforçar o meio-campo.

Com base nisso, Azzedine Ounahi, de 26 anos, pode entrar no radar do Barcelona.

O clube catalão estuda a possibilidade de contratar o jogador, sobretudo porque, após o rebaixamento do Girona, o meio-campista marroquino pode deixar o clube por um valor próximo dos 10 milhões de euros, um custo que o Barcelona pode arcar, especialmente se o clube pretende vender Casadó por 40 milhões de euros.

A diretoria do Barcelona enfrenta forte concorrência de outros clubes que demonstraram interesse decisivo no jogador, com destaque para o Real Betis, disposto a pagar uma quantia considerável para fechar o negócio.

O ex-jogador do Olympique de Marselha busca definir seu futuro rapidamente, o que torna a próxima semana decisiva na definição de seu próximo destino.

O nome de Ounahi esteve ligado ao clube catalão no fim de 2022 e no início de 2023, após a grande atuação que apresentou com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Catar.