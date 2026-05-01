Ridgeciano Haps obtém grande sucesso com o Venezia

O Venezia conseguiu garantir a promoção para a Série A nesta sexta-feira. Com Ridgeciano Haps (ex-Feyenoord e AZ) no time titular, a equipe do técnico Giovanni Stroppa empatou em 2 a 2 contra o Spezia. Um ponto foi exatamente o suficiente para garantir a promoção do La Serenissima.

Além de Haps, John Yeboah (ex-Willem II, VVV-Venlo e Almere City) também estava na escalação inicial, e o equatoriano viria a desempenhar um papel de destaque. Já aos sete minutos, ele marcou, ao finalizar no canto curto após um passe inteligente de Issa Doumbia.

Yeboah perdeu um pênalti pouco depois, mas como o meio-campista do Spezia, Filippo Bandinelli, recebeu cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo por derrubar um jogador que avançava, o Venezia foi para o intervalo com uma excelente sensação.

A promoção ficou praticamente garantida quando Richie Sagrado marcou o 0 a 2 aos 70 minutos. O belga cortou para dentro e chutou com convicção com o pé direito. Mattia Valoti fez o 1 a 2 logo em seguida e, aos 90 minutos, Gabriele Artistico empatou em 2 a 2, mas isso não incomodou o Venezia.

Faltando apenas uma rodada, o Venezia não pode mais ser alcançado pelo AC Monza, que ocupa a terceira posição com quatro pontos a menos. O Frosinone tem excelentes chances de ser promovido. O clube tem três pontos a mais que o Monza, e os dois melhores clubes são promovidos diretamente.

O Monza tem, porém, um saldo de confrontos diretos melhor do que o Frosinone, que lidera a Série B em número de pontos. Um empate na próxima sexta-feira, em casa, contra o Mantova, é suficiente para o Frosinone. O Monza joga nesse dia em casa contra o Empoli, que luta contra o rebaixamento.

Supondo que o Frosinone não sucumba à pressão, o Monza, assim como o quarto colocado Palermo, chegará às semifinais dos playoffs de promoção. Além disso, Catanzaro, Modena e Juve Stabia já garantiram sua vaga nas quartas de final dos playoffs.

A disputa pela última vaga nas quartas de final dos playoffs promete ser emocionante. A oitava posição é ocupada atualmente pelo Avellino, que soma 46 pontos. Cesena e Mantova têm o mesmo número de pontos, enquanto Carrarese e Sampdoria, com 44 pontos, ainda têm chances.