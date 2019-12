Richarlison renova com Everton, mas seu futuro está longe de Liverpool

Mesmo em 17º na Premier League, os torcedores do tem razões para comemorarem: o clube inglês acabou de anunciar oficialmente a renovação de contrato de Richarlison até 2024: um ano e meio depois de sua contratação, o brasileiro recebeu um bom aumento em seu salário, além de um incremento na multa rescisória. E é aí que mora o futuro do "Pombo".

Por mais que Richarlison tenha se adaptado muito bem ao Everton e à Premier League, sendo destaque dos Toffees e se consolidando na seleção brasileira, seu futebol parece querer alçar voos maiores. Voos esses que não correspondem às aspirações da equipe de , que hoje parece mais preocupada em escapar da Championship, a segunda divisão inglesa.

É claro que o discurso de Richarlison e o do clube são diferentes: para o diretor de futebol, Marcel Brands, o brasileiro será o grande craque do , o jogador que irá levar os Toffees ao mesmo patamar do rival Liverpool. Na prática, no entanto, a realidade é outra.

🗣 | Marcel Brands says everybody at Everton is united and working together to turn the Club's results around and stressed the Club's commitment to its long-term plan for the future, revealing a new deal has been agreed to extend the contract of Brazil international Richarlison.