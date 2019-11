Liverpool, Palace e o jogo que fez Klopp "virar a chave" em Anfield

Após uma derrota para os londrinos, o treinador alemão não gostou de ver seus torcedores deixando tão cedo o estádio. Hoje eles acreditam até o fim

O treinado por Jurgen Klopp é uma verdadeira máquina em campo. Além de ser o atual detentor do título europeu, lidera a Premier League com oito pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, , e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o – atual campeão inglês e apontado como seu grande perseguidor. Em 12 rodadas, foram 11 vitórias e um empate.

Além do futebol intenso em todas as fases do jogo, este Liverpool também dá motivos para que tanto os jogadores em campo quanto os torcedores nas arquibancadas acreditem que um bom resultado poderá vir até o apito final. Foi algo provado na épica remontada sobre o , na semifinal da última Liga dos Campeões, mas que segue jogo a jogo com o que passou a ser chamado de “Kloppage Time”.

“Kloppage Time” nada mais é do que o apelido usado para os últimos minutos do segundo tempo nos jogos do Liverpool. A brincadeira teve inspiração direta do arquirrival, , que nos anos em que era comandado por Sir Alex Ferguson costumava evitar derrotas e arrancar vitórias épicas também no final das partidas.

Neste sábado (23), o Liverpool recebe o pela 13ª rodada da Premier League. E foi justamente um jogo contra a equipe londrina que fez o técnico Jurgen Klopp ficar obcecado por inspirar uma mítica para que jogadores e torcida criassem uma das simbioses mais perfeitas do futebol: acreditar que tudo é possível até o apito final e se entregar de corpo e alma a esta ideia.

Klopp estava em sua segunda temporada nos Reds, 2016-17, e sentiu-se vazio por dentro quando viu os torcedores do Liverpool deixando o estádio de Anfield alguns minutos antes do apito final em uma derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace.

“Logo depois nós conversamos sobre o motivo que levou as pessoas a deixarem o estádio tão cedo. Eu nunca entendi isso na minha vida, mas posso imaginar todas as complicações envolvendo o congestionamento”, disse o técnico alemão em entrevista ao The .

“Eu mesmo fiz isso quando ia ver jogos, já como treinador. Eu deixava o estádio a 15 minutos do fim e corria para o estacionamento para conseguir sair. Mas um torcedor fazer isso? Eu nunca entendi. Nós precisávamos trabalhar muito em cima disso”.

Anos depois, Klopp conseguiu revitalizar o clima no estádio de Anfield e recolocou o Liverpool como protagonista no continente e na .

Na atual temporada, os Reds já conseguiram somar cinco pontos apenas com gols marcados após os 90 minutos de jogo, segundo levantamento da BBC. A média de Klopp no Liverpool é de somar 3.8 pontos através do “Kloppage Time” enquanto o United de Ferguson conquistou 1.67 no “Fergie Time”. Mas falta ao time da Cidade dos Beatles agora o tão sonhado título inglês, que não vai para Anfield há 30 anos.

Mas assim como a instrução que acabou inspirando o “Kloppage Time”, tudo o que o Liverpool pode fazer para acabar com este jejum é jamais abaixar a cabeça aos desafios.

“É fazer de novo, fazer de novo. Foi o que aconteceu aqui. A força mental decide em momentos como este. Tudo depende da atitude e da personalidade, nada é entregue de graça.