Time de Richarlison na Premier League, Everton "sofre" com provocações de Flamengo e Athletico

Indireta ou diretamente, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra tem sido alvo dos rubro-negros

O é um dos clubes mais tradicionais do Reino Unido. Um dos clubes fundadores da Football League, em 1888, o de maior presença na história da primeira divisão inglesa e dono de nove títulos ingleses – o último em 1987. Atualmente, o time azul de aparece por contar com nomes como Richarlison, Bernard e Moise Kean... e vem, indireta ou diretamente, sendo provocado pelos dois melhores times brasileiros de 2019.

Por melhores times, entenda o vigente campeão da Copa do ( -PR) e o atual líder do Brasileirão ( ). A mais nova provocação veio de Tiago Nunes, treinador athleticano, que garantiu, em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, que o sofreria uma derrota elástica se jogasse na Arena da Baixada.

“O Everton ia tomar um pau na Arena da Baixada”, afirmou. “A gente entende que os caras na Europa são melhores. Realmente, eles têm bons jogadores. Mas você pega alguns jogos horrorosos do futebol europeu também”. Uma provocação direta aos Toffees, que atualmente estão na 14ª posição da Premier League, em campanha de fato decepcionante para as expectativas.

Do Flamengo, ou melhor, de Jorge Jesus, veio uma cutucada indireta semanas atrás. O técnico português disse que o rubro-negro disputaria as seis primeiras vagas da Premier League. Ainda que provavelmente sem querer, JJ indicou que o clube carioca está acima do que, de forma jocosa, convencionou-se chamar de “Everton Cup”.

O que é a Everton Cup?

A piada envolvendo os Toffees, na , é motivada pelo fato de, nas últimas décadas de Premier League, o Everton era o time mais forte fora do grupo dos mais fortes. Você também pode dizer que os azuis de Liverpool eram os mais fortes dentre os fracos, mas fato é que o clube de Goodison Park muitas vezes terminou a sua campanha na sétima posição. Exatamente por isso, a sétima posição ganhou status próprio e um campeonato imaginário para quem curte uma provocação: tornou-se a Everton Cup.

Ao falar que o Flamengo brigaria entre os seis primeiros, de certa forma Jorge Jesus colocou o acima da Everton Cup. A ironia é que, mesmo sem ter citado o clube inglês, a zoeira que veio em resposta a JJ veio de Richarlison, atacante brasileiro da seleção... e do Everton!