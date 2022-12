Richarlison pode ser o melhor camisa 9 do Brasil em Copas do Mundo desde Ronaldo

Atacante já marcou três gols na Copa do Mundo do Qatar, mesmo número de Luís Fabiano em 2010

Depois de Gabriel Jesus passar em branco na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil parece ter quebrado o estigma dos camisas 9 no Mundial. Richarlison, o atual deles, é o artilheiro da equipe na competição do Qatar, superando Fred em 2014 e empatando com Ronaldo em 2006.

Na atual edição do Mundial, o atacante do Tottenham, conhecido como "Pombo", assumiu a camisa 9 da seleção brasileira para a competição. Em três partidas, o jogador marcou três gols (golaços!) para ajudar a equipe se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo.

Richarlison parece estar destinado, também, em marcar o gol mais bonito da edição. O primeiro deles, contra a Sérvia, o atacante aproveitou um cruzamento para só empurrar a bola no gol, enquanto no segundo, no mesmo jogo, estava posicionado na área para finalizar de voleio e marcar outro gol na Copa.

Depois, nas oitavas de final, um golaço: Richarlison iniciou a jogada com uma "foquinha" no meio-campo tocou para Marquinhos, invadiu a área e, após receber de Thiago Silva, bateu rasteiro na saída do goleiro da Coreia do Sul.

Com esses números, o camisa 9 empatou com o desempenho de Luís Fabiano, em 2010, e Ronaldo, em 2006, todos com três gols marcados em Copas. Ainda assim, Richarlison está há cinco gols de alcançar o Fenômeno em 2002, quando marcou oito gols, tendo o melhor desempenho de um camisa 9 da seleção brasileira em Copas do Mundo.

Confira os números dos camisas 9