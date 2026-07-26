Apesar de continuarem as especulações sobre o seu futuro em Anfield, o italiano Federico Chiesa deixou uma mensagem clara que confirma o seu desejo de permanecer, sublinhando que o seu foco total está em afirmar-se no Liverpool durante a nova temporada, isto em simultâneo com o arranque da era do treinador espanhol Andoni Iraola.

As declarações de Chiesa surgiram depois da sua participação no primeiro jogo de preparação sob o comando de Iraola, no qual o Liverpool venceu o Sunderland por 4-2, tendo o jogador italiano conseguido marcar um dos golos da sua equipa, dando a si próprio um impulso moral no início da nova fase.

Chiesa garantiu que não está a pensar, de momento, em nenhum outro clube, apesar das notícias que o associaram a uma saída de Anfield durante o mercado de transferências. O jogador italiano afirmou aos jornalistas: "Neste momento, estou feliz aqui no Liverpool. Adoro o clube, adoro os adeptos e adoro tudo."

E acrescentou, em declarações citadas pela emissora britânica "BBC": "Estou a dar o meu melhor para conseguir uma oportunidade aqui, e depois veremos o que acontece. Neste momento, a única coisa em que penso é no Liverpool."

Duas temporadas difíceis no Liverpool

Chiesa não teve a sua oportunidade plena desde que chegou ao Liverpool proveniente da Juventus no verão de 2024, por 12,5 milhões de libras esterlinas, com um contrato que se estende até ao verão de 2028.

Ao longo das duas últimas temporadas, mais concretamente no período em que o comando técnico esteve a cargo do treinador neerlandês Arne Slot, o jogador de 28 anos foi titular em apenas um jogo da Premier League, tendo marcado cinco golos em 50 jogos nas diversas competições.

Chiesa já tinha dado a entender, no passado mês de junho, em declarações ao jornal "La Gazzetta dello Sport", a possibilidade de sair caso a sua situação atual se mantivesse, tendo afirmado: "Se não conseguir regularidade na Premier League, terei de procurar outro destino."

Um novo começo com Iraola

Questionado sobre se considerava a chegada de Andoni Iraola como uma nova oportunidade para reavivar a sua carreira no Liverpool, Chiesa afirmou que cada temporada traz consigo uma nova oportunidade, mas que prefere concentrar-se no trabalho dentro de campo.

E disse: "Não sei, é difícil de afirmar. Cada início de ano representa sempre um novo começo. Talvez tenha havido novos começos a mais, mas isso não me preocupa. Apenas tento dar o meu melhor por este novo treinador."

Esclareceu que tinha a mesma mentalidade na temporada passada, acrescentando: "Sob o comando de Arne Slot também tentava dar o meu melhor."

O internacional italiano reconheceu que, durante a temporada passada, sentiu que merecia um papel maior na equipa, mas sublinhou o seu total respeito pelas decisões da equipa técnica.

E disse: "No ano passado, senti que estava pronto para desempenhar um papel maior, mas a decisão dependia do treinador e de saber se ele me queria colocar em campo ou não. Claro que queria jogar mais, mas essa é a realidade."

Concluiu, afirmando: "O treinador tomou a sua decisão, tinha os seus planos táticos e as suas próprias decisões, e não tenho nada a dizer sobre isso. Isto é futebol. Quanto a este ano, digamos que é um novo capítulo; há um novo treinador, e tenho de me concentrar nisso."