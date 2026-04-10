Revelação do técnico da seleção italiana

A Federação Italiana de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, a nomeação de Silvio Baldini, técnico da seleção sub-21, como técnico da seleção principal, após a saída de Gennaro Gattuso.

Gattuso deixou o cargo de técnico da seleção italiana após não conseguir classificar a Azzurra para a Copa do Mundo de 2026.

A Federação Italiana informou em comunicado que Baldini comandará a seleção italiana nos amistosos contra a Grécia e Luxemburgo em junho próximo.

A Itália venceu 8 das 9 partidas disputadas contra Luxemburgo, sendo que o único empate (1 a 1) ocorreu no amistoso realizado em 4 de junho de 2014.

Já contra a Grécia, a Itália disputou 11 partidas, com 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

O último confronto entre as duas seleções ocorreu em 12 de outubro de 2019 no Estádio Olímpico, diante de 56 mil espectadores, quando a Itália venceu por 2 a 0 graças aos gols de Jorginho e Bernardeschi.

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