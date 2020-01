Messi se irrita e critica erros infantis do Barcelona; Neto foi destaque negativo

O atual campeão da La Liga ficará de fora da decisão da Supercopa após partida fraca contra Atlético de Madrid; veja as reações

Até os 80 minutos de jogo, tudo parecia correr bem para o : o clube estava vencendo o , indo a final da Supercopa da para protagonizar mais um clássico diante do arquirrival . No entanto, em apenas cinco minutos, os catalães levaram dois gols, foram eliminados e terminaram com um gosto amargo na boca. Messi? Não ficou satisfeito, é claro.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"Nós sabemos que as coisas não estão dando certo, não queremos mais cometer erros infantis. Vamos continuar trabalhando para tentar melhorar, teremos mais dias de treino até o próximo jogo. Mesmo que nós não venhamos fazendo grandes partidas, tentaremos nos recuperar." afirmou o argentino. Ainda se estendeu: "É uma decepção, uma lástima."

E ao falar de erros infantis, a atuação do goleiro brasileiro Neto tem que ser comentada. Contratado para ser o reserva imediato de Ter Stegen, o goleiro falhou justamente em uma dessas oportunidades, já que o alemão está machucado e nem viajou para a Arábia Saudita.

O jogo estava tranquilo e o Barcelona parecia estar prestes a conquistar a classificação. No entanto, aos 80, Neto acabou cometendo um pênalti em Vitolo, que, convertido, igualou o placar. Alguns minutos depois, teve a chance de defender a bola da partida: não conseguiu espalmar o chute de Ángel Correa e só o desacelerou, vendo a bola entrar lentamente em sua meta.

Com Ernesto Valverde extremamente pressionado, o Barcelona volta aos gramados neste próximo dia 19, contra o Granada, às 17h (horário de Brasília), precisando vencer para não acabar perdendo a liderança para o Real Madrid.