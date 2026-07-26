Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traduzido por

Retirada definitiva: Ajax fecha as portas a vítima de Mourinho

Mercado da bola
La Liga
Real Madrid
Ajax
J. Mourinho
D. Ceballos
Espanha
Países Baixos
Portugal

Rescinde o seu contrato com o Real Madrid

O Ajax de Amesterdão fechou definitivamente a porta à vítima do treinador do Real Madrid, José Mourinho, complicando a situação do jogador que pôs fim ao seu vínculo com o clube merengue.

O espanhol Dani Ceballos encerrou o seu percurso no Real Madrid após 9 anos passados ao serviço do clube merengue, tendo ambas as partes chegado a um acordo amigável para a rescisão do contrato que se estendia até 2027, tornando-se o jogador livre a partir do dia 1 de julho do corrente mês.

Este passo surgiu na sequência do desejo do treinador português, José Mourinho, que afastou o jogador dos seus planos para a nova temporada.

O jogador esteve muito perto de se transferir para o Ajax durante o presente mercado de verão, mas um relatório jornalístico confirmou que o clube neerlandês se retirou definitivamente das negociações para a contratação do médio.

 Segundo o jornal "Marca", o clube neerlandês pôs fim a semanas de contactos intensos e de espera depois de não ter conseguido obter uma resposta positiva do jogador andaluz.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganés crest
Leganés
LEG
Liga da Conferência
Ajax crest
Ajax
AJX
Vojvodina crest
Vojvodina
VOJ

O clube neerlandês chegou a um acordo financeiro preliminar com o Real Madrid relativo à transferência do jogador, quando este ainda estava ligado por contrato ao clube espanhol, mas o negócio não se concretizou devido às exigências do jogador.

O principal obstáculo à transferência de Ceballos residia na dificuldade em pôr fim ao seu contrato com o Real Madrid antes de esse passo ser dado, e o que tornou a situação ainda mais complicada foram as dúvidas persistentes do jogador, já que não estava totalmente convencido de que o Ajax fosse o destino ideal para dar continuidade à sua carreira futebolística.

Depois de a direção do Ajax se ter cansado do clima de incerteza e de manter a sua proposta em aberto sem obter uma resposta clara, retirou-se da mesa de negociações.

 Com esta decisão final, o Ajax cortou por completo a sua relação com Ceballos, que terá de procurar outras opções para definir o seu futuro futebolístico.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google