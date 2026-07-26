O Ajax de Amesterdão fechou definitivamente a porta à vítima do treinador do Real Madrid, José Mourinho, complicando a situação do jogador que pôs fim ao seu vínculo com o clube merengue.

O espanhol Dani Ceballos encerrou o seu percurso no Real Madrid após 9 anos passados ao serviço do clube merengue, tendo ambas as partes chegado a um acordo amigável para a rescisão do contrato que se estendia até 2027, tornando-se o jogador livre a partir do dia 1 de julho do corrente mês.

Este passo surgiu na sequência do desejo do treinador português, José Mourinho, que afastou o jogador dos seus planos para a nova temporada.

O jogador esteve muito perto de se transferir para o Ajax durante o presente mercado de verão, mas um relatório jornalístico confirmou que o clube neerlandês se retirou definitivamente das negociações para a contratação do médio.

Segundo o jornal "Marca", o clube neerlandês pôs fim a semanas de contactos intensos e de espera depois de não ter conseguido obter uma resposta positiva do jogador andaluz.

O clube neerlandês chegou a um acordo financeiro preliminar com o Real Madrid relativo à transferência do jogador, quando este ainda estava ligado por contrato ao clube espanhol, mas o negócio não se concretizou devido às exigências do jogador.

O principal obstáculo à transferência de Ceballos residia na dificuldade em pôr fim ao seu contrato com o Real Madrid antes de esse passo ser dado, e o que tornou a situação ainda mais complicada foram as dúvidas persistentes do jogador, já que não estava totalmente convencido de que o Ajax fosse o destino ideal para dar continuidade à sua carreira futebolística.

Depois de a direção do Ajax se ter cansado do clima de incerteza e de manter a sua proposta em aberto sem obter uma resposta clara, retirou-se da mesa de negociações.

Com esta decisão final, o Ajax cortou por completo a sua relação com Ceballos, que terá de procurar outras opções para definir o seu futuro futebolístico.