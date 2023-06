Os resultados que o Flamengo precisa para avançar às oitavas da Libertadores 2023

Rubro-Negro está na segunda posição do Grupo A; Racing lidera a chave

Em uma chave acirrada, o Flamengo se vê em uma posição mais confortável no Grupo A da Copa Libertadores da América de 2023. Após cinco jogos disputados, sendo quatro deles com Jorge Sampaoli no banco de reservas, a equipe se encontra na segunda colocação, com oito pontos, faltando uma partida restante na chave.

No último duelo, a equipe derrotou o Racing por 2 a 1, no Maracanã. Apesar de somar duas vitórias, dois empates e uma derrota na chave, o time Rubro-Negro depende dos resultados da última rodada para definir sua vaga no mata-mata. A equipe enfrenta o Aucas, no dia 28 de junho, diante da Nação.

Neste momento, o Grupo A da competição tem o Racing na liderança - já classificado -, com dez pontos, seguido pelo Flamengo. Na terceira posição, está o Ñublense com cinco, enquanto o Aucas tem quatro pontos.

Diante desse cenário, o Rubro-Negro, para terminar na primeira posição, precisa derrotar o Aucas e torcer para o Ñublense derrotar o Racing na Argentina. Para garantir o segundo lugar, a equipe só precisar empatar na última rodada para ir às oitavas da Libertadores.