Os resultados que o Internacional precisa para avançar às oitavas da Libertadores 2023

Colorado só depende de si para garantir vaga nas oitavas da competição

Diferente dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional parece encontrado a consistência necessária para assumir a liderança do Grupo B da Copa Libertadores de 2023. Agora, a equipe comandada por Mano Menezes, tem oito pontos, na chave formada por Independiente Medelin, Nacional e Metropolitanos.

Porém, apenas duas equipes podem ameaçar a vaga do Colorado no mata-mata. O Independiente Medelin, da Colômbia, e o Nacional, do Uruguai, ambos, possuem sete pontos, separados pelo saldo de gol na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Para garantir vaga no mata-mata, o Internacional precisa ganhar ou tirar pontos da equipe uruguaia fora de casa, para então ter a chance de carimbar seu passaporte em casa contra a equipe da Colômbia.

Além disso, a equipe precisa torcer para que o Metropolitanos tire pontos das outras equipes nas duas próximas rodadas. O Colorado volta aos gramados pela Libertadores no dia 7 de junho, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Uruguai.