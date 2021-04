Até Dembélé foi decisivo! Barcelona vê confiança crescer em busca do título em La Liga

Após vitória sobre o Real Valladolid, os catalães vão para o clássico podendo assumir a liderança do Espanhol

O jogo do Barcelona começou com homenagem ao recorde de jogos de Lionel Messi, mas quem decidiu mesmo foi Ousmane Dembélé. O gol do atacante francês, aos 44 minutos do segundo tempo, aumentou ainda mais as esperanças do time de Ronald Koeman pelo título espanhol.

Enquanto o Atlético de Madrid, que chegou a ter uma grande vantagem na liderança, começa a se preocupar, o Barcelona está cada vez mais confiante. Depois de um início de temporada tumultuado - dentro e fora de campo - e abaixo do esperado, os catalães engataram no Campeonato Espanhol e podem até sonhar com o título, faltando apenas nove rodadas para o término da competição.

Apesar de mais uma eliminação dolorosa na Liga dos Campeões - desta vez para o PSG -, o Barcelona acertou o seu caminho na La Liga. O time catalão completou uma sequência de 19 jogos sem derrotas - sendo apenas três empates neste período. A última derrota aconteceu ainda em dezembro de 2020, pela 12ª rodada, contra o Cádiz.

Nesta segunda-feira (5), o Barcelona venceu o Real Valladolid por 1 a 0, com um gol de Dembélé - tão ou mais questionado do que foi o Barcelona no começo da temporada 2020-21 - e colou no Atleti. Agora, se preparando para o clássico contra o Real Madrid, no próximo sábado, os culés estão apenas um ponto atrás do líder, ou seja, podem assumir a ponta da tabela caso vença o maior rival.

E o gol de Dembélé, mais do que a importância na tabela, é uma esperança a mais para o Barça, que vê até mesmo um jogador bastante questionado - principalmente por conta das lesões -, resolver um jogo. Nesta temporada, o atacante francês chegou ao décimo tento, apenas quatro a menos do que na temporada 2018-19, última que fez um bom número de jogos.

Fora da disputa pelo título da Champions League, o Barça, além da La Liga, ainda está em busca do título da Copa do Rei. Após o El Clásico, os culés enfrentam o Athletic Bilbao, no sábado (17), pela final da competição espanhola, que pode conquistar pela 31ª vez.