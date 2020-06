Renovação de Messi é prioridade no Barcelona; Ter Stegen vem depois

Por outro lado, nomes como Suárez, Vidal e Rakitic não devem renovar, segundo jornal Mundo Deportivo

Nenhum jogador do atual elenco do tem contrato que vai além de 2024. Por isso, segundo informa o jornal local Mundo Deportivo neste sábado, o clube catalão já montou uma espécie de operação para renovar o acordo de alguns dos seus destaques.

A prioridade da diretoria - adivinhe - é Lionel Messi. O craque da equipe tem vínculo apenas até o final da temporada 2020/2021, e conversas já estão em andamento para que ele prolongue sua permanência no Camp Nou por mais alguns anos.



Na sequência, sempre segundo o diário catalão, está o goleiro Ter Stegen, cujo contrato atual vai até meados de 2022. As negociações também já teriam começado e "não devem se alargar". Depois, o clube tentaria renovar com o lateral Semedo - desde que, é claro, ele permaneça no elenco ( e de Munique seriam alguns interessados pelo português).

Em seguida, chegaria a vez de Ansu Fati. O jogador de apenas 17 anos também estaria na mira de outros grandes times do Velho Continente, seduzidos pela multa rescisória de 170 milhões de euros. A ideia do Barça é prolongar o contrato do atacante por mais três temporadas e aumentar o valor para 400 milhões de euros. Ele e Semedo, a exemplo de Ter Stegen, têm contrato até o o fim de junho de 2022.

O Mundo Deportivo também especula o futuro de muitos outros jogadores. Luis Suárez tem contrato até o meio do ano que vem e pode sair - ainda que haja uma cláusula automática de renovação caso ele jogue determinado número de partidas. Rakitic e Arturo Vidal tem acordos de mesma duração, e o clube não se oporia às suas saídas. Busquets, por outro lado, deve se aposentar no Barça (vínculo até 2023, com opção de renovação por número de jogos).

Já o brasileiro Arthur, que tem dito que não tem nenhuma intenção de deixar o Camp Nou, tem contrato longo, até junho de 2024 - mesma situação do lateral Emerson, emprestado ao Betis. O vínculo do goleiro Neto termina um ano antes e por enquanto não há intenção de renovar.

Completando a lista de brasileiros, Rafinha e Philippe Coutinho foram emprestados e não devem mais vestir a camisa azul-grená (contratos até 2021 e 2023 respectivamente). Por fim, Matheus Fernandes, cedido ao , assinou recentemente até o fim da temporada 2024/2025 e pode ser emprestado de novo para ter mais experiência.