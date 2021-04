Renovação de Derick com o Santos: zagueiro e clube encaminham acordo

Acerto para novo vínculo que deve ser de quatro anos depende de aprovação do Comitê de Gestão do Peixe

Santos e Derick encaminharam uma renovação de contrato de provavelmente quatro anos. A negociação entre clube e zagueiro está avançada. O acordo depende de uma aprovação do Comitê de Gestão do Peixe para ser definido.

O atual vínculo de Derick termina no dia 30 de setembro. Portanto, se quiser ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, pois está a menos de seis meses do término.

Revelado na base do Santos, Derick tem 18 anos e estreou no time profissional em setembro de 2020, quando entrou no fim da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Hoje, as principais opções na zaga do técnico Ariel Holan são Luan Peres, Kaiky, Luiz Felipe e Alex. Ainda que não esteja entre as primeiras peças, Derick é visto como um jogador promissor.

O Santos enfrentará o San Lorenzo nesta terça-feira (5), na Argentina, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, a última antes do estágio de grupos.

Paralelamente, nos bastidores o Santos trabalha para criar um padrão de remuneração para os jogadores, com faixas salariais de acordo com produção, capacidade, idade e outros critérios. A ideia é estabelecer esses limites e usá-los nas renovações dos vínculos.