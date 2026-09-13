Segundo informações do jornal espanhol AS, o jogador da seleção suíça está na mira do Real Madrid, caso as negociações por uma renovação de contrato com o atual número um, Thibaut Courtois (contrato até 2027), fracassem.

De acordo com a publicação, Kobel já teria sido oferecido ao clube madrilenho no passado, e por isso os dirigentes dos Blancos estariam acompanhando de perto a situação do jogador de 28 anos.

Em Dortmund, Kobel ainda tem contrato até 30 de junho de 2028. Recentemente, a Sport Bild noticiou que o BVB quer muito dar sequência à parceria com o goleiro suíço e, por isso, gostaria de prorrogar o vínculo antecipadamente.

Na equipe do técnico Niko Kovac, o jogador de 28 anos é o número um absoluto há anos. No total, ele já esteve em campo em 221 partidas oficiais pelos Aurinegros (282 gols sofridos, 72 jogos sem sofrer gols).

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Gregor Kobel vai renovar seu contrato com o BVB?

Não está claro até que ponto o próprio Kobel tem interesse em uma renovação de contrato em Dortmund. No passado, houve repetidos rumores sobre o interesse de grandes clubes europeus; entre eles, o Bayern de Munique teria observado o suíço por um período como potencial sucessor de Manuel Neuer.

Uma transferência para a Säbener Straße já está fora de cogitação há muito tempo, afinal o recordista alemão já encontrou em Jonas Urbig o seu príncipe herdeiro, embora Kobel siga em alta cotação em diversos clubes da Premier League.